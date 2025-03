San Zaccaria in fuga. Lotta serrata a tre nel girone B

Inizia il weekend in Terza Categoria con le partite del girone A che vede il San Zaccaria ormai al comando con 9 punti sul Godo e 10 sulla Polisportiva Camerlona che, però, hanno una gara in meno. San Zaccaria che ospita al ’Soprani’ il Wild Bagnara, nono a -2 dall’ottavo posto, dunque in piena corsa per approdare ai playoff. Il Godo, del capocannoniere Diop (16 gol) invece, fa visita al Lido Adriano mentre la Polisportiva Camerlona ospita il Junior Cervia nella gara clou della giornata, come del resto Saline Romagna-Marradese, tra due formazioni lizza per le posizioni di vertice.

Tutte domani le gare dello spettacolare girone B con tre squadre al comando con 47 punti: la Real Voltanese di Babacar Sall (13 gol, nella foto), il Lugo e la Giovanili Santerno. Quest’ultima se la vedrà con l’Endas Monti, in grande ascesa e potrebbe approfittare dello scontro diretto del ’Muccinelli’ tra Lugo e Real Voltanese nella quale si affrontano il miglior attacco di quest’ultima (71 gol) contro la miglior difesa (16 gol subiti) dei padroni di casa.

Terza Categoria Ravenna (24ª giornata, ore 14,30). Girone A (oggi): Atlas-Lectron, Coyotes-E. Mattei, L. Adriano-Godo, Pol. Camerlona-J. Cervia, San Zaccaria-Wild Bagnara, S. Romagna-Marradese, St. Azzurra-Giovecca. Riposa: M. Bubano. Girone B (domani): Compagnia dell’Albero-P. Corsini, Conselice-Prada, Monti-Giov. Santerno, Lugo-R. Voltanese, Sp. Castel Guelfo-Vatra, Ulisse&Penelope-Biancanigo, Villanova-Bisanzio. Riposa: Sp. Lugo.

u.b.