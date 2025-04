San Zaccaria verso la promozione in Terza Categoria, Lugo travolgente nel girone B

Giornata di recupero in Terza: ora mancano due giornate al termine della stagione regolare e nel girone A è vicino alla promozione il San Zaccaria che vince 1-0 in casa del Giovecca grazie alla 18ª rete in campionato di Nicola Montanari Gatti (foto). Così restano 6 punti di vantaggio sulla Camerlona (3-1 in casa del Lectron) con lo scontro diretto in programma dopo la sosta pasquale.

Nel girone B cade in casa 2-3 (col Biancanigo) la Real Voltanese e lascia via libera al Lugo, travolgente a Porto Corsini: 6-0 grazie anche ad una doppietta di Giacomo Lolli. Lughesi ora a +2 sulla Giovanili Santerno e +3 sulla Real Voltanese.

Risultati Terza Categoria (recupero 21ª giornata). Girone A: Coyotes-Atlas 0-1, E. Mattei-L. Adriano 3-1, Giovecca-S. Zaccaria 0-1, Godo-S. Romagna 0-1, J. Cervia-Marradese 3-1, Lectron-Pol. Camerlona 1-3, Wild Bagnara-M. Bubano 1-0. Riposa: St. Azzurra. Classifica: S. Zaccaria 64; Pol. Camerlona 58; Godo 52; Marradese 50; J. Cervia 45; S. Romagna 43; Giovecca 41; W. Bagnara 38; Atlas 34; St. Azzurra 29; Coyotes 26; L. Adriano 23; M. Bubano 22; E. Mattei 18; Lectron 8.

Girone B: Bisanzio-Sp. Lugo, Monti-Compagnia dell’Albero, Giov. Santerno-Conselice, P. Corsini-Lugo, Prada-Ulisse&Penelope, R. Voltanese-Biancanigo, Vatra-Villanova. Riposa: Sp. Castel Guelfo. Classifica: Lugo 62; Giov. Santerno 60; R. Voltanese 59; C. Albero 48; Conselice 42; Sp. Lugo 41; Biancanigo 38; Villanova 33; Prada 31; Vatra 30; Bisanzio 27; E. Monti 22; Ulisse&Penelope 21; Sp. C. Guelfo 18; P. Corsini 9.

u.b.