San Zaccaria, via ai lavori per la rotonda

Lo definiscono ’traffic calming’. Cioè un rallentamento del traffico: che in quell’incrocio non manca di certo. A San Zaccaria, tra la provinciale 118 Dismano, la provinciale 3 via Ponte della Vecchia e la strada comunale via Vecchia Garretta, è in arrivo una rotonda per regolare un incrocio importante: quello che dalla frazione porta fino a Castiglione, per sbucare sulla cervese.

"Occorre evidenziare che la provinciale 18 (via Dismano, ndr) – si legge nella relazione tecnica della Provincia –, essendo un collegamento diretto tra la città di Ravenna e la provincia di Cesena, rappresenta un’arteria di fondamentale importanza nel panorama della viabilità di questa provincia. La tipologia di traffico che l’attraversa è in larga parte quello dei mezzi pesanti. Inoltre l’intervento in oggetto previsto si trova a ridosso del centro abitato di San Zaccaria, in corrispondenza di molteplici attraversamenti pedonali".

L’opera era attesa da diversi anni: era infatti stata inserita nell’accordo quadro per la manutenzione della rete stradale provinciale, con previsione di essere realizzata nel 2023, ma "la mancata realizzazione è legata alla carenza di fondi in relazione all’incremento dei prezzi e all’obbligo di adeguarli al prezziario in vigore per gli accordi quadro su più annualità".

Ora però i soldi ci sono, e l’intervento è consistente: costa infatti 1 milione e 200mila euro. Per completare i lavori serviranno 120 giorni: circa 4 mesi. Al momento è stato approvato il progetto esecutivo e ciò significa che servirà tempo per individuare la ditta che dovrà occuparsene, e poi affidare l’appalto e far partire il cantiere. Tenendo conto di questo. indicativamente quindi si può supporre che entro l’anno l’intervento verrà completato.

Il paese di San Zaccaria sente fortemente l’impatto del traffico, a causa della sua posizione: sul Dismano tra Ravenna e Cesena, a un passo dall’E45. Tanto che in passato non sono mancate lamentele legate alla sicurezza stradale e alle buche sulla carreggiata, causate soprattutto dal passaggio dei mezzi pesanti. L’arrivo di una rotonda non potrà che migliorare le cose, costringendo gli utenti a rallentare in prossimità di un incrocio importante.