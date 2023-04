Sandra Bellini e il libro sulla partigiana Iris Versari

Alle 18 nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, per il ciclo degli incontri letterari del Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna, Sandra Bellini presenterà il libro ‘Iris Versari. Una biografia partigiana’ (società editrice Ponte Vecchio). Conduce, come di consueto, la giornalista Anna De Lutiis.

Iris Versarifu uccisa nell’eccidio della banda di Silvio Corbari. Tramite i racconti e le testimonianze dei sopravvissuti la Bellini ricompone i fatti riuscendo a restituire la ‘vita civile’ della Versari e il mondo contadino romagnolo in cui affonda le radici e a dimostrare le vere cause che la spinsero a partecipare attivamente alla lotta partigiana, a racconta le vicende all’interno della guerra di Liberazione intrecciandole, giocoforza, con quelle della banda Corbari al cui interno il suo operato si inserisce.