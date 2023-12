Sangiorgi e Camorani. Ecco le nuove assessore

Ha un volto, anzi due nuovi volti, la giunta che affiancherà il sindaco Massimo Isola fino al 2026: a Milena Barzaglia e Federica Rosetti succedono infatti Denise Camorani e Simona Sangiorgi. Le due nuove assessore sono incaricate rispettivamente delle deleghe a Bilancio, tributi, patrimonio e demanio e di quelle a Turismo, marketing territoriale e politiche di genere. Per Simona Sangiorgi, già assessora all’Istruzione nella seconda giunta Malpezzi, storica militante Pd, si tratta di un ritorno a Palazzo Manfredi dopo il passo indietro di Federica Rosetti: svolgerà il suo ruolo part-time, avendo scelto di conservare, almeno fino a fine anno scolastico, il suo incarico da insegnante al liceo Alpi di Cesena. Denise Camorani è invece una new entry: 45enne, residente a Forlì ma professionalmente impegnata a Faenza, è nota nel mondo del volontariato come consulente e fondatrice della srl ‘Per gli altri’.

La neoassessora, indicata da Italia Viva, per il momento non si è sbilanciata su suoi punti cardinali in fatto di politiche di bilancio: espansive come la predecessora Barzaglia o più rigoriste analogamente all’era Zivieri? "Sono qui per dare il mio apporto, per mettere la mia esperienza a servizio della comunità", ha esordito. Nel ringraziare Italia Viva per avere proposto il suo nome al sindaco la neoassessora ha specificato di essere "un tecnico, non un politico": una doccia fredda che ha destato non poco stupore fra i presenti. Alcune delle deleghe che erano di Milena Barzaglia sono state assegnate, come preventivato, al vicesindaco Andrea Fabbri – che oltre a essere titolare dello Sviluppo economico guiderà anche i Lavori pubblici – e all’assessore all’Ambiente Luca Ortolani, ora titolare anche dei Trasporti. Insieme cureranno il faldone dei dossier post-alluvionali, in primis quello relativo all’abbattimento del Ponte delle Grazie (che avverrà entro la fine del 2024) e della contemporanea posa del Panel bridge che dovrà unire di nuovo Borgo e centro storico.

Su questo fronte le prospettive sono meno rosee del previsto: "sarà a senso unico in direzione del Borgo – ha specificato a margine il sindaco Isola –. Abbiamo fatto studiare la questione a un pool con i maggiori esperti, non c’era nessun’altra soluzione praticabile alla luce della conformazione di quei segmenti di via Renaccio e via Cimatti". Isola ha voluto dare una rappresentazione plastica di quel che significa oggi governare Faenza: "Il 17 maggio scorso è cambiato il mondo. In Comune abbiamo una mappa della città di un metro per 70 centimetri con evidenziati tutti i fronti di intervento giorno per giorno". Completano il quadro dei riassetti nella nuova giunta il transito delle deleghe al Personale in direzione dell’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, e l’assegnazione all’assessore al Welfare Davide Agresti degli incarichi per i Servizi informativi.

Filippo Donati