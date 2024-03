Sangiorgi, un’esperienza di 87 anni

Il Mobilificio Sangiorgi è stato fondato il 19 marzo 1937 da Clemente Sangiorgi, che svolgeva la propria attività artigianale. L’impresa ha dunque appena festeggiato gli 87 anni di attività. Col passare degli anni, l’azienda si è ampliata, evoluta e perfezionata. Nel 1992 la direzione è passata al figlio Tiziano e nel 2009 subentra la terza generazione con suo figlio Luca, e oggi opera su uno stabilimento proprio – quello di via Ferrara a Giovecca di Lugo – di circa 4.000 metri quadrati. Con perseveranza, competenza e con impianti sempre più all’avanguardia, il Mobilificio Sangiorgi è riuscito ad ottenere un prodotto accurato e versatile, in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato. L’azienda vanta oggi quattro linee di produzione.

La prima è specializzata nel arredo per hotel e alberghi col marchio ‘Contract’. Il progetto contract si propone come linea ideale per l’arredamento nel settore alberghiero. Le soluzioni sono versatili, funzionali, ma capaci di mantenere allo stesso tempo un valore estetico importante, innovativo ed emozionale. Una serie di mobili creativi, progettati accuratamente per soddisfare ogni necessità, e prodotti con l’utilizzo di materie prime di altissimo livello.

La seconda linea è specializzata nell’arredo casa, con il marchio ‘Interiors’. Le soluzioni per la casa sono sviluppate secondo un’ottica di funzionalità e qualità, e si presentano come ambienti spaziosi ed accoglienti.

Il design è essenziale ed esaltato da forme proporzionate. La terza linea è specializzata nell’arredamento ufficio col marchio ‘Arredo Office’.

I progetti sono per uffici eleganti ed ordinati, che donano al luogo di lavoro un look innovativo, grazie ad una continua ricerca di materiali e design. Questo permette di lavorare comodamente in un ufficio funzionale, in modo da soddisfare gli attuali ritmi lavorativi. Infine, l’azienda si è specializzata negli arredi per palestre, creando prodotti di qualità per progetti Fitness in tutta Italia. La produzione del Mobilificio Sangiorgi si avvale di nuove tecnologie 4.0, grazie all’uso di macchine altamente specializzate e ha raggiunto un livello di personalizzazione massimo.

Tutto ciò che viene creato è adattabile alle necessità del cliente. Fin dalla fase della progettazione, viene prestata la massima cura ai dettagli, realizzando disegni tridimensionali e render ad alta definizione, e curando gli accostamenti, comprese le ultime finiture. La continua richiesta di materiali pregiati ed ecologici, l’attenzione al dettaglio e al design e l’impegno per la qualità in tutto il processo di produzione, sono i principi guida che ispirano le collezioni.

Le competenze creative e produttive acquisite vengono dedicate a tutte le linee di produzione, cercando sempre di migliorare il know-how tecnologico e la sfida di esigenze estetiche e funzionali. Uno dei punti di forza è lo sviluppo di un servizio ‘chiavi in mano’, ovvero fornire tutti i complementi necessari all’ arredamento. L’esperienza maturata in così tanti anni di attività, permette una versatilità tale da poter lavorare su una vasta gamma di progetti , e ha favorito un processo di internazionalizzazione che è in continuo sviluppo.

La clientela del Mobilificio Sangiorgi si distribuisce in tutta Italia, nei principali stati Europei fino a varie realizzazioni nel resto del mondo.