Sangiovese e riflessioni legate al vino

In occasione della Festa dell’uva di Riolo Terme, con Giordano Zinzani abbiamo presentato il nostro libro ’Romagna Sangiovese’. Io dal punto di vista storico e Zinzani da quello enologico, abbiamo magnificato i pregi e la bontà del nostro Sangiovese. Al momento delle domande da parte del pubblico ha alzato la mano Noemi, una bambina di sette anni che, tra i sorrisi della sorpresa generale, ha chiesto: "Se il Sangiovese è così buono perché alla mensa scolastica ci danno solo dell’acqua?". Mentre l’enologo spiegava i motivi per cui non è opportuno dare vino ai bambini ho pensato: "I burdèl i mâgna cvèl ch’ j à e i dis cvèl ch’i sa" (I bambini mangiano quello che hanno e dicono ciò che sanno).