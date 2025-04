Sanità, convegno organizzato dal Centro iperbarico

Domani, dalle ore 830 alle ore 13.30 presso l’Hotel Cube, si terrà il convegno ’Attualità sulla salute in Romagna’. L’evento, organizzato dal Centro Iperbarico di Ravenna, Piergiorgio Marotti e Mauro Monti, sarà inaugurato dalla Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Massimo Fabi, dal Direttore generale della Ausl Romagna, Tiziano Carradori, dai referenti della Università di Bologna, Mirella Falconi e Katia Mattarozzi, dai Presidenti degli Ordini dei Medici e degli Infermieri di Ravenna, Gaia Saini e Claudio Proni.

La medicina è progredita molto negli ultimi anni e continuerà a farlo nei prossimi anni. La Romagna è molto avanti rispetto ad altre aree grazie alla integrazione tra il Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, l’Ausl della Romagna, l’Irst di Meldola e l’Università di Bologna, Facoltà di Medicina e di Infermieristica e il Centro iperbarico di Ravenna. I relatori, esperti della propria disciplina, descriveranno l’esperienza finora acquisita sull’utilizzo dell’ossigenoterapia iperbarica (Pasquale Longobardi, nella foto, Devid Masala) nei pazienti critici trattati in regime di emergenza (Marina Terzitta), nelle infezioni (Sabrina Alvisi), in neurologia (Maria Grazia Piscaglia), oncologia (Anna Tesei), otorinolaringoiatria (Ignacio Javier Fernandez, Gianluigi Mele) e riparazione delle lesioni cutanee (Chiara Bissoni). L’interrogativo è cosa accadrà dopo, quali gli obiettivi da raggiungere. Sarà possibile personalizzare la terapia, prevedere in anticipo quali pazienti rispondano alle terapie proposte? L’evento assegna quattro crediti ai fini della formazione continua in medicina. La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione online su www.lopezcongressi.it