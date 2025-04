Sanità da migliorare: "Investire sull’ospedale"

"Solo una comunità che investe su scuola e cultura è in grado di progredire: la cultura è un motore imprescindibile di crescita collettiva". Questo il tema alla base del quarto appuntamento del processo di partecipazione civica Muovi Ravenna, voluto da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino, che si è svolto sabato alla Libreria Scattisparsi. Qui i presenti si sono dati appuntamento per parlare di scuola, università, formazione e del modo in cui poter rendere la cultura un bene comune alla portata di tutti. Accanto ad insegnanti, operatori del settore, artisti, musicisti e semplici interessati, sono intervenuti la professoressa ordinaria di Letteratura italiana presso il dipartimento Beni Culturali, Unibo, Sebastiana Nobili; Andrea Mengozzi, vicepreside della scuola Don Minzoni di Ravenna; Lanfranco Moder Vicari, rapper, cantautore, direttore artistico del Cisim Lido Adriano, e Sabina Ghinassi, critica d’arte e presidente Rete Almagià.

"Non è un caso – ha osservato Alessandro Barattoni –, che questo quarto incontro sia stato contrassegnato da un abbassamento dell’età media dei partecipanti e delle partecipanti. La cultura è un argomento che ci riguarda tutte e tutti, certo, ma dobbiamo essere consapevoli che, per pensare di far crescere una società, si debba partire da questo concetto e lo si debba rendere trasversale a tutta la comunità, a cominciare dai nidi. E tutti i settori contribuiscono ad alimentare la cultura: se non si mette mano ai trasporti, ad esempio, le ragazze e i ragazzi che abitano a Savio non potranno recarsi alla biblioteca di Castiglione, a pochi chilometri di distanza. O, ancora, le scuole che devono impiegare diverse centinaia di euro per un singolo trasporto - che permette di far sperimentare ai propri alunni e alunne preziose attività extra didattiche - si vedranno costrette a rinunciare".

