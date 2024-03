"Sanità e strade, la mia lista è una storia nuova"

Il primo pranzo di autofinanziamento è previsto per oggi a Lavezzola, dove è cresciuto. In quella occasione il candidato alle amministrative di Conselice, Andrea Sangiorgi, presenterà anche il nome e il logo della lista ‘Comunità protagonista Andrea Sangiorgi sindaco’, che lo sosterrà con l’appoggio di Pd, partito socialista e 5 Stelle. Nei prossimi giorni "saranno aperte anche le sedi elettorali e saranno organizzati due incontri pubblici sul lavoro svolto dai nostri tavoli". Classe 1999, Sangiorgi è entrato, appena ventenne in consiglio comunale, poi ha assunto la carica di segretario del circolo Pd di Lavezzola e, dal dicembre 2021, è entrato nell’attuale giunta. La sua parole d’ordine è "cambiamento".

"La mia lista – sottolinea – è una storia nuova e avrà figure competenti e significative delle tre comunità con una squadra che sarà presentata nella campagna elettorale. Le Amministrazioni precedenti hanno fatto molte cose importanti ma quello che sta mancando da alcuni anni è quel sentimento di comunità che è l’energia primaria per realtà come le nostre che conoscono i sacrifici, sanno da dove viene il benessere di cui hanno goduto le ultime generazioni e che i tanti volontari che si sono spesi nei drammatici giorni dell’alluvione hanno fatto riemergere potentemente". I punti fondamentali del programma sul quale Sangiorgi intende concentrare l’attenzione sono diversi e vanno "dal Cau, centro assistenza e urgenza, per la sanità, alla sicurezza del territorio – spiega –. Nei tempi più brevi possibili puntiamo però su un piano straordinario di manutenzione delle strade di Conselice, oltre ad una particolare attenzione ai luoghi di socialità e a un potenziamento dei servizi comunali in un ottica di maggiore vicinanza alle nostre comunità. Un esempio sono le Consulte che saranno ancora di più espressione del mondo civico e dell’associazionismo e non delle dinamiche della politica locale. Su Lavezzola, comunità molto importante puntiamo ad aprire uno sportello nel corso della legislatura con l’obiettivo di renderlo tramite con il municipio e con l’Unione. In più porteremo avanti progetti di riqualificazione dei quartieri, partendo dal quadrante che gravita su piazza Tiziano e per Conselice nell’ambito delle zone urbanizzate già da tempo con l’obiettivo anche dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Poi c’è il tema della viabilità, che deve essere prioritario, assieme alla messa in sicurezza dell’intero territorio su cui siamo impegnati con i tavoli di lavoro ora in chiusura". Sul rapporto con l’altro candidato in gara, Gianfranco Fabbri, espressione della lista ‘Con voi- insieme per ripartire’ protagonista di un botta e risposta con l’attuale sindaca Paola Pula, Sangiorgi intende sorvolare. "Non amo le polemiche – esordisce –. Preferisco concentrarmi sui progetti per Conselice. Però non posso non evidenziare che Fabbri è stato vicesindaco di Pula negli ultimi cinque anni: insieme hanno condiviso scelte e commesso anche errori. Mi chiedo come possa proporsi come novità e rappresentare il cambiamento. È stato anche tesoriere del Pd e ora guida una lista a trazione Fdi. Questi cambi di casacca rappresentano un modo vecchio di fare politica e non il cambiamento. Sinceramente, parlare di Paola Pula e Fabbri significa pensare al passato. Io invece mi candido per proporre una storia nuova per Conselice e costruire il futuro della comunità".

Monia Savioli