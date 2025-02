Sanità e tagli agli enti locali. Incontro con Proni

Sanità e tagli agli enti locali: incontro pubblico a Bagnacavallo con Eleonora Proni e il senatore Daniele Manca. Le risorse insufficienti per la sanità pubblica e i tagli agli enti locali previsti dalla manovra di bilancio sono al centro dell’incontro pubblico promosso dal Partito Democratico, che si terrà venerdì 21 febbraio alle 20.30 presso la saletta Cappuccine di Bagnacavallo. L’appuntamento vedrà la partecipazione della consigliera regionale Eleonora Proni e del senatore della Repubblica Daniele Manca, che analizzeranno le ripercussioni della manovra economica del Governo sui servizi essenziali per i cittadini. "La manovra non dà risposte ai temi cruciali della sanità, del lavoro e del welfare locale – spiegano gli organizzatori – e mette in difficoltà gli enti locali, limitando la loro capacità di garantire servizi di qualità alle persone". L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.