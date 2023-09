Sanità, il caso choc: "Da tre anni costretta a viverecon una barretta nei polmoni"

"Quando ho saputo di questa cosa, la mia vita è cambiata".

Il dispositivo in questione è lungo pochi centimetri ed è in grado di prevenire l’ovulazione per almeno tre anni. Va inserito in un braccio: e se anche la procedura è ambulatoriale e richiede pochi minuti, chi lo consiglia, raccomanda che a eseguire la manovra sia qualcuno appositamente formato. Ed era stata la scelta fatta da una 20enne ravennate, salvo poi ritrovarsi quella barretta a spasso per il corpo e ora ferma nel lobo polmonare destro. Una situazione che dopo tutti gli accertamenti medico-legali, ha portato a individuare due imputati per lesioni colpose in cooperazione: il ginecologo della clinica nella quale il 19 settembre 2017 era stata eseguita la manovra (avvocato Giovanni Scudellari) e un’infermiera (avvocato Claudio Cardia). Ieri mattina in aula davanti al giudice Cosimo Pedullà e al pm Monica Gargiulo, è stata proprio la 20enne ravennate - tutelata dall’avvocato Luca Donelli e protagonista della vicenda - a raccontare in aula come da quel giorno la sua vita non sia più la stessa.

"Il primo inserimento - ha ricordato - lo feci nel 2014: firmò mia madre perché ero ancora minorenne all’epoca". Quindi, anche sulla base di un’esperienza che fino a quel momento era stata buona, "nel 2017 avevo messo un nuovo impianto" ma "avevo notato effetti secondari che diventavano sempre più pesanti". E così "dissi a mia madre che volevo togliere il dispositivo". Per questo motivo era tornata alla clinica ravennate dove le avevano fatto il nuovo innesto: in breve però era emerso il problema: "C’era suspance nell’aria - ha ricordato - i medici erano increduli. Poi mi dissero che non si trovava più".

Il problema si era cioè rivelato in tutta la sua gravità. "Nel 2020 ho fatto presente che avevo grossi problemi tra sbalzi umore, perdite, ciclo alterato, reazioni allergiche: lo volevo togliere assolutamente ma il dispositivo non era stato trovato". E in effetti identificarlo, dal punto di visita strumentale, non era stato facile. "Feci i raggi X due volte e poi la tac: una senza contrasto e la seconda con contrasto: solo con questa fu trovato". E per capire come eventualmente risolvere il problema, "feci una visita specialistica a Forlì da uno pneumologo. E poi a Bologna al Sant’Orsola. E qui, subito mi ricoverarono d’urgenza: mi sono agitata, volevo andarmene. Ma mi dicevano che se uscivo e morivo, la responsabilità era la loro". A quel punto per lei era cominciato il girone dei consulti medici: "Sono stata vista da tanti specialisti. Mi hanno proposto una terapia anti-coagulante, e poi parlavano di operazione. Mi dicevano: ’è passato dal cuore, tu hai rischiato tantissimo’". Certo, ci sarebbe l’opzione chirurgica: non semplice però, probabilmente appannaggio di un pugno di esperti in tutta Italia ("ho contattato un chirurgo di Roma, ma privatamente richiede molti soldi"). E comunque "il rischio dell’operazione è la rimozione di parte del polmone: e poi sarei invalida per resto della mia vita".

In quanto a chi le aveva inserito nel 2017 l’impianto, la 20enne, già sentita sul punto tre anni fa dalla squadra Mobile, ha precisato questo: "Il dottore mi palpò braccio, preparò gli arnesi per estrarre impianto e metterne un altro. Lui ricevette una telefonata e uscì; entrò la sua assistente che ricevette incarico di fare lei la rimozione" del precedente "e l’inserimento" di quello nuovo. "Mi fece più male della prima volta. Pensai che fosse normale e dopo un po’ di attesa nella sala d’aspetto, andai via". E ora? Ora "la mia vita si è fermata: da tre anni ho difficoltà a lavorare, ad avere rapporti sessuali, non sono mai tranquilla, non dormo, mi sveglio la mattina e sono di cattivo umore. Percepisco che c’è qualcosa che non va in me".

Andrea Colombari