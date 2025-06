Sanità, il modello dei Cau è da rivedere

Immediatamente dopo la nomina del nuovo assessore regionale alla sanità Massimo Fabi, in merito ai Centri di assistenza e urgenza Cau lo stesso manifestò l’intenzione di rivedere l’organizzazione rispetto al modello individuato dal suo precedente omologo Raffaele Donini. I ‘numeri’ di accesso alle strutture in oggetto lascerebbero intendere un’attività soddisfacente, anche se sono emerse non poche questioni organizzative sull’impostazione complessiva. Infatti questi Centri sono stati presentati come pronto soccorso dedicati alle urgenze di minore gravità, ma in buona sostanza si sono rivelati come servizi di medicina di base. Certamente rappresentano una prima risposta ma il disegno complessivo non può certo prescindere dalla riorganizzazione della medicina territoriale assolutamente indispensabile e il cui decollo appare ancora molto lento.

Ma tornando al tema dei Cau nessuno mette in discussione la loro funzione, ma certamente il ‘modello’ va perfezionato e dotato di risorse umane e strumentali adeguati. La carenza di professionalità e di competenze professionali è una prima questione. Mancano i medici e al contempo servono percorsi ben solidi di formazione. Una serie di problemi, dunque, che non attengono più alla sfera dell’eccezionale ma che sembrano essere cronicizzate senza prospettiva di soluzione nell’immediato.

Gianfranco Spadoniconsigliere comunale