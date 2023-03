Sanità, la situazione è più difficile rispetto al passato

Vi scrivo in riferimento all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino di giovedì 9 mrzo dal titolo ’Sanità, Ravenna paga scelte politiche’. Fermo restando che confermo quanto ho detto a Carlo r. Raggi nella breve intervista telefonica che, cioè, buona parte dei problemi di cui tutta la sanità a livello nazionale soffre è strettamente legata ai tagli indiscriminati che tutti i governi di questi ultimi 20 anni hanno apportato e che il progetto dell’autonomia differenziata delle Regioni inevitabilmente peggiorerà la situazione, mi preme chiarire meglio il mio modo di vedere.

In primo luogo è bene fare chiarezza sul fatto che in un quadro di sofferenza generalizzata della sanità pubblica vi sono realtà che risentono in maniera maggiore o minore della restrizione economica in conseguenza di situazioni locali assolutamente contingenti. E proprio di questo bisogna tener conto anche in relazione alla classifica prodotta da Newsweek sui migliori ospedali italiani, ed è bene sottolineare il fatto che il rapporto riguarda le eccellenze nella sanità italiana. Lungi da me dal voler criticare il tenore dell’intervista di Raggi, giornalista che stimo e di cui apprezzo molto la professionalità e l’accuratezza delle sue inchieste, però più che sentire unicamente il parere di primari espressione di un passato molto distante dalla realtà odierna, avrei puntato l’attenzione su chi opera nella situazione attuale, molto, ma molto, più complessa e difficile.

Mi riferisco a dirigenti medici e personale infermieristico che eroicamente operano ogni giorno fornendo prestazioni di altissima qualità, richiamando pazienti da altre regioni, e con riconoscimenti scientifici a livello europeo. E tutto questo nonostante una carenza di personale progressivamente ingravescente che costringe a rinunziare a ferie e congedi e a fare ore e ore di straordinario non retribuito.

Maurizio Marangolo

Gentile dottor Marangolo, nessuno mette in discussione l’operato e l’impegno odierno di primari, medici, infermieri della sanità pubblica. Li abbiamo interpellati già varie volte, e se abbiamo sentito i primari degli anni Novanta era proprio per evidenziare come sia cambiata con gli anni la sanità pubblica, oggi in difficoltà per i tagli del Governo e con l’enorme problema di reperire personale. Evidenziare questa differenza non significa sminuire l’impegno attuale di chi lavora ora all’ospedale, ma lanciare un grido d’allarme per porvi rimedio. E chi meglio di autorevoli primari può farlo?

Andrea Degidi