"Sanità, Ravenna paga scelte politiche"

"Non me ne parli! Sa il dispiacere che ho provato nel vedere l’ospedale in cui ho lavorato per più di trent’anni finire così in basso in quella classifica, ultimo della Romagna! E dire che fino agli anni 2000 il Santa Maria delle Croci era in crescita, conosciuto e apprezzato a livello internazionale": Maurizio Grilli, già primario del reparto di anestesia e rianimazione per lungo tempo a partire dai primi anni 90, non è sorpreso del 95° posto (in discesa ulteriore rispetto allo scorso anno) in cui è piazzato l’ospedale di Ravenna nella classifica per l’Italia della rivista Newsweek, maglia nera in Romagna dietro a Forlì (49°), Rimini (65°) e Cesena (71°) e dietro a ospedali anche di piccoli centri. "Per carità, io non voglio dare giudizi sui singoli medici, dico solo che Ravenna a mio giudizio paga scelte politiche che vengono da lontano e di cui hanno beneficiato altre città romagnole: tradotto intendo dire che è dagli anni Ottanta che la nostra città non esprime amministratori regionali sul terreno della sanità e quindi non ha peso politico in Regione" (il riferimento è a Decimo Triossi, che ricoprì l’incarico di assessore regionale alla sanità dalla fine degli anni 70 agli anni...