Sanità, welfare, sicurezza. Il questionario del Pd ai cittadini

Il Partito Democratico di Ravenna ha deciso di avviare la campagna elettorale con un processo partecipativo "che permetterà di raccogliere opinioni e suggerimenti su temi fondamentali per il futuro della città. Per questo motivo – scrivono –, il Pd ha promosso la compilazione di un questionario online rivolto a chi vive, lavora o studia nel territorio comunale, con l’obiettivo di approfondire le esigenze della cittadinanza su sanità, welfare, sicurezza, qualità dell’ambiente e degli spazi pubblici".

"Abbiamo deciso di iniziare questa campagna elettorale dall’ascolto dei cittadini e delle cittadine che abitano il nostro territorio – dichiara Lorenzo Margotti, segretario comunale PD – e abbiamo pensato di farlo attraverso un processo partecipativo che ci permetterà di conoscere meglio i diversi punti di vista e pensieri di chi, come noi, abita il nostro territorio".

In pochi giorni sono state raccolte oltre mille risposte, "esclusivamente grazie al passaparola".

"Per compilarlo servono pochi minuti – conclude Margotti – ma i risultati saranno invece un importante tassello nella costruzione del programma di mandato che sarà sostenuto dai nostri candidati e dalla coalizione che sosterrà la candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna". Il questionario resterà attivo fino alla fine di febbraio e può essere compilato al link https://shrl.it/PDquest o sul sito www.pdravenna.it.

La leghista Elena Marin, consigliere territoriale del Mare, replica così alle dichiarazioni del segretario comunale Pd: "Dunque, il Pd ravennate non conosce le esigenze dei cittadini in tema di sanità, welfare, sicurezza e qualità dell’ambiente e degli spazi pubblici. Lo apprendiamo addirittura dal segretario comunale Lorenzo Margotti che certifica senza possibilità di smentita che il partito di maggioranza vive da molto tempo in una realtà differente dalla vita quotidiana dei ravennati".