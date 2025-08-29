Sanitari contro il genocidio: "Basta, quella in Palestina è una catastrofe umanitaria"

"Sono 17mila i bambini morti dall’inizio del conflitto (israelo-palestinese, ndr), 28 al giorno, come una classe scolastica; c’è un bimbo morto ogni ora: ne sono morti già due fino a quando finiremo". Le parole, come un pugno nello stomaco, sono quelle del primario di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, Federico Marchetti, che parla a nome dei colleghi, affermando: "Vorrei parlare a nome dei bambini, non ci riuscirò. Tutto questo, ragionando con la loro capacità ragionare e vivere, non si sarebbe verificato". Tutto questo è il genocidio in corso a Gaza contro il quale ieri è stata indetta una Giornata nazionale di digiuno, promossa dagli operatori sanitari della rete #digiunogaza, per esprimere solidarietà alla popolazione e richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso.

Piazza del Popolo era gremita ieri pomeriggio tra camici bianchi, kefiah, bandiere palestinesi e striscioni su cui si leggevano frasi quali ‘Stop genocidio Palestina’, ‘Cessate il fuoco’. A moderare il flash mob, con centinaia di persone in cerchio attorno a una sorta di totem tra foto di piccoli palestinesi feriti, album, disegni e volantini sul boicottaggio della multinazionale farmaceutica israeliana Teva, è stata Petia Di Lorenzo, consigliera comunale Pd e infermiera del Santa Maria delle Croci, che ha letto una lettera dell’infermiere umanitario Alex il quale parla della "catastrofe", il "vortice infernale" di Gaza dove lavorare e vivere è una sfida quotidiana. Poi, tra gli altri, è intervenuta la cardiologa Federica Giannotti che ha raccontato la storia di un infermiere con cui era in contatto la collega Simona Fusco, barbaramente ucciso dall’esercito israeliano mentre soccorreva ragazzi feriti in strada con un giubbotto che lo identificava, inerme. Significativo l’intervento del giornalista italo-palestinese, dal ’90 in Romagna, Milad Basir, che ha fatto appello all’Ausl Romagna affinché utilizzi meno farmaci Teva e al Comune affinché metta cartelli nelle farmacie comunali. Dell’Amministrazione, che ha aderito alla Giornata di ieri, erano presente vari rappresentanti a partire dal sindaco Alessandro Barattoni e dall’assessore alla Pace Hiba Alif che ha chiuso la manifestazione con la folla che urlava ‘Palestina libera’.

Milena Montefiori