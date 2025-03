Sanpaimola, attacco alla capolista. Il Solarolo cerca punti pesanti

Si giocano domani, alle 14.30, le partite della 27esima giornata (decima del girone di ritorno) nel campionato di Eccellenza. Alla fine della ‘stagione regolare’ mancano 8 turni. Il campo centrale è il ‘Buscaroli’ di Conselice dove il Sanpaimola ospita la prima della classe.

Sanpaimola-Tropical Coriano. È l’assalto alla capolista. Gli ultimi due successi consecutivi hanno proiettato la formazione di San Patrizio al sesto posto con 37 punti, a +7 sulla zona playout. La squadra rossoblù è in salute. Il Tropical invece (1 punto nelle ultime 2 giornate) è annunciato in frenata e, dopo una lunga fuga in solitaria, si è fatto raggiungere in vetta dal Mezzolara.

Gambettola-Solarolo. Le ultime 3 vittorie consecutive, unite ai 4 precedenti pareggi, hanno riportato i biancorossi fuori dalla zona pericolo, ovvero al 10° posto con 33 punti, a +3 sui playout. Lo stato di forma è invidiabile e così, la sfida contro il Gambettola (2 ko nelle ultime 3 uscite di campionato) diventa assai stimolante visto il 6° posto a quota 37.

Osteria Grande-Russi. È uno scontro salvezza in piena regola. La posta in palio è importantissima. I falchetti – 3 successi nelle ultime 4 giornate – sono ‘presenti’ e reattivi, ma ancora in zona playout con 30 punti. I padroni di casa, a quota 31, sono fuori d’un soffio dalla zona calda, ma vengono da 2 ko esterni consecutivi contro Sanpaimola e Castenaso.

Reno-Vis Novafeltria. Con un ruolino di marcia da dimenticare (1 punto nelle ultime 5 giornate), la formazione di Sant’Alberto è scivolata in zona playout con 30 punti. La sfida del ‘Nostini’ diventa di capitale importanza visto che gli ospiti, penultimi a quota 23, gravitano in zona retrocessione, benché reduci dal pareggio interno con la Cava Ronco e dal precedente successo corsaro a Massa Lombarda. La Reno sarà priva di mister Orecchia, squalificato fino al 5 marzo dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa a Pietracuta.

Massa Lombarda-Granamica. Altro spareggio salvezza di grande importanza. I bianconeri di mister Bamonte, quartultimi a quota 28 e reduci da 3 sconfitte consecutive, hanno la possibilità di affossare forse definitivamente le speranze del Granamica, fanalino di coda con 19 punti, in arrivo dal pesantissimo ko casalingo 2-6 contro il Mezzolara.

Faenza-Sampierana. I manfredi, terzultimi a quota 23, con un solo punto di margine sulla zona retrocessione, provano a sfruttare il fattore campo (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 uscite al ‘Neri’). Il valore dell’avversario, però in flessione, , sta tutto nei numeri, ovvero nel 4° posto a quota 42, a -3 dalla zona playoff.