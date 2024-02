"Sanremo, che emozione. Penso al relax degli artisti"

C’è anche un ‘pezzo’ di Lugo all’edizione 2024 del festival di Sanremo: l’estetista e massaggiatrice Elena Giacomoni, 47 anni, titolare della Bottega della Bellezza a Cà di Lugo. Il suo è un esordio, fa parte dello staff di 18 professionisti, fra cui spicca anche la riminese Claudia Bindi, presente all’area Spa allestita da Iso Benessere sotto la guida di Claudia Musay. Il compito di questi operatori del benessere è quello di aiutare, con massaggi e trattamenti specifici, i cantanti in gara ad allentare le tensioni prima dell’esibizione.

Giacomoni, com’è arrivata a lavorare nel dietro le quinte del famoso festival di Sanremo?

"Un po’ per caso, grazie a una collega di Milano che ha già fatto parte della squadra voluta da Musey. Ho presentato la mia candidatura e sono stata scelta. Nei mesi scorsi, a Roma, ho seguito insieme agli altri selezionati un corso di formazione per imparare un metodo uguale per tutti da applicare in occasione della kermesse musicale".

Quali sono stati i primi passi a Sanremo e che tipo di impegno la aspetta fino a domenica?

"Siamo arrivati sul posto lunedì. Dopo un servizio fotografico, abbiamo preso confidenza con le cabine di lavoro, presenti all’interno del ‘Salotto delle celebrità’ dove i vip i potranno godersi qualche momento all’insegna del benessere e del relax, oltre che farsi intervistare. Ogni giorno, il servizio Spa è aperto dalle 10 alle 20, ma noi lavoriamo su turni da sei ore".

Le è già capitato di incontrare qualcuno dei suoi cantanti preferiti?

"Sì. Sono stata molto fortunata perché ho conosciuto sia Nek che Francesco Renga. Ho una particolare predilezione per Nek che seguo da quando ero una ragazzina e, vinta un po’ di timidezza, l’ho inseguito per una foto. Mi ha chiesto cosa facevo a Sanremo e poi mi ha detto: "Wow, che bello!". Molto gentile. A questo punto spero di poterlo rivedere. Ma ho ancora un sogno nel cassetto…".

Quale?

"Incontrare Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro che è il mio preferito. Ho seguito tutti i suoi concerti. Sarebbe una grande emozione fargli conoscere alcuni dei trattamenti di cui sono esperta come la riflessologia plantare o l’ayurveda".

Tra le donne chi la incuriosisce?

"Non ho dubbi: Loredana Berté. Lei ha i capelli blu, io viola, insieme facciamo una bella accoppiata".

Che tipo di trattamenti proponete?

"Anzitutto massaggi distensivi per rilassare il corpo e la mente in momenti di particolare ansia e stress. C’è chi accumula le tensioni sul collo, sulla schiena o a livello del diaframma e ha bisogno di un po’ di sollievo. Da provare anche il lifting manuale del viso che consente di ottenere un effetto simile al botox, ma senza alcun effetto negativo, semplicemente riposizionando il grasso del viso. L’ideale soprattutto per gli uomini, meno propensi al maquillage".

Roberta Bezzi