Santa Balera, ecco il tour

Sono state finalmente annunciate le date del tour dei Santa Balera. Si comincia il 1° maggio a Savignano sul Rubicone per i 70 anni di Romagna Mia; 1° giugno a Ravenna alla Festa dell’Esp; 14 giugno alla Liscio street parade a Rimini; 23 agosto alla Fiera di Rimini - Meeting dell’amicizia tra i popoli; 7 settembre a Forlì per Cara Forlì e il 4 ottobre a Faenza al Mei per il premio Arte Tamburini. Inoltre si sta lavorando a importanti date in occasione della Festa dei Portici a Bologna, della Notte Rosa sulla Riviera Adriatica e in tanti altri importanti appuntamenti. I musicisti dei Santa Balera sono: Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Loris Casadei, Kevin Cimatti, Christian Di Giacomo, Carlotta Marchesini, Andrea Medri, Riccardo Monti, Nicolò Quercia, Samuele Sangiorgi e la Dj Martina Gaetano. Con loro ci sono sempre i Giovani Ballerini di Romagna di Santa Balera.

Lo scorso Festival di Sanremo, nella serata di mercoledì 7 febbraio, il teatro Ariston si è trasformato nella più grande balera d’Italia, grazie ai Santa Balera. Sono stati 13 milioni e 500 mila gli spettatori in tv che in quella serata hanno cantato e ballato Romagna Mia con la nuova orchestra Santa Balera. "C’è una terza generazione che sta prendendo in mano il testimone del nuovo liscio in Romagna: sono tutti musicisti giovani, ma di grande qualità che hanno progetti paralleli nei più diversi ambiti musicali", dichiara Giordano Sangiorgi, produttore e ideatore del Mei.