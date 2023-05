Santa Balera, il Meeting delle Etichette Indipendenti fa ballare il liscio ai giovani

Parte il progetto Santa Balera, a cura del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti che ha sdoganato il liscio tra le giovani generazioni di musicisti e fan della musica indipendente. Il 19, 20 e 21 maggio si terrà il primo tour che premierà tre balere storiche: Venerdì 19 maggio a Le Cupole di Castel Bolognese suonera’ l’orchestra Profumo di Romagna, mentre all’Euroclub di Savignano sul Rubicone sabato 20 maggio suonera La Tradizione e infine domenica 21 maggio a Ca’ del Ballo di Ravenna tocchera’ all’orchestra di Davide Salvi. Il Mei consegnerà per l’occasione una targa come Balera Storica a ognuna di queste prime tre grandi e storiche balere con l’intento di girare per tutta l’Emilia-Romagna a premiare e valorizzare tutte le altre che hanno programmato per tanto tempo il b allo popolare della nostra regione. Nelle tre serate si raccoglieranno le adesioni dei giovani under 35 per Il Liscio nella Rete, il

contest per le giovani generazioni. Le Cupole di Castel Bolognese lavorano ininterrottamente dal 1970 e la Ca del Ballo di Ravenna, prima Cà del Liscio, e’ attiva dal 1976.