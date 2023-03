Santa Maria in Fabriago, una panchina rossa dedicata alle donne

Nella frazione lughese di Santa Maria in Fabriago, nel pianerottolo di accesso al centro civico, dall’8 marzo c’è una panchina rossa. Sopra si può leggere la dedica di Idarico e Franco a tutte le donne con alcune righe di Frida Khalo: “Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”. È solo l’ultima iniziativa nata dalla collaborazione fra la Consulta del paese la nascitura associazione Amici di Fabriago Spa con Viola e Bordocchio. E proprio queste iniziative hanno riacceso l’antica amicizia tra Idarico e Franco. Idarico 70 anni, ha girato il mondo con il suo fedele camion, si rende ancora disponibile per alcuni viaggi ma si dedica volentieri all’attività di nonno oltre che al bricolage e alla falegnameria. Franco, 71 anni, dopo una vita di lavoro nell’ambito dell’organizzazione e gestione di centri commerciali, ora si dedica a giardinaggio, restauro e manutenzioni. Idarico e Franco hanno in comune curiosità, volontà, capacità manuali e tecniche. Dalle loro competenze e dalla loro amicizia, con materiali di riciclo, è nata la panchina rossa, dedicata alle donne per l’8 marzo.