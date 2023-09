Santa Teresa apre le porte con l’open day

Tornano le Feste dell’Opera di Santa Teresa, quest’anno con una novità: il suo primo Open day. Domani, in occasione della Festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona della Fondazione, l’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, alle 9.15 presiederà la S. Messa nella chiesa di Santa Teresa. Dopo la funzione, personale e volontari dell’Opera saranno a disposizione dei presenti per far visitare e illustrare i nostri servizi di carità: carità: la Mensa dei poveri, il Servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, la Casa della Carità. Infine lo Spazio della Solidarietà “Alla Beneficenza”, dove si possono scegliere oggetti e composizioni realizzate a mano dalle volontarie. Lunedì ricorre invece la Festa dei Santissimi Angeli Custodi e l’onomastico di Don Angelo Lolli; alle 9:30 il Direttore dell’Opera, don Alberto Graziani, celebrerà la messa a Santa Teresa.