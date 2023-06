Sant’Agata, al cimitero servirà ancora tempo

Continua l’opera di ripristino della città di Sant’Agata sul Santerno. A piccoli passi, quelli che le conseguenze lasciate dall’alluvione e dalle problematiche tecniche permettono di fare. Il cimitero cittadino, ad esempio, è ancora chiuso in seguito alle disposizioni decise dall’Ausl che chiede di verificare lo stato igienico- sanitario delle sepolture. "Alcune tombe sono ancora piene di acqua – spiega il sindaco, Enea Emiliani –. Quelle vanno svuotate e indagate. Stiamo cercando di capire come muoverci per individuare la ditta specializzata che dovrà procedere con gli accertamenti e gli interventi di risanamento". Tempistiche certe ancora non ce ne sono. Come del resto è ancora in alto mare il possibile rientro nella sede comunale degli uffici, al momento collocati all’interno delle scuole medie. "Già prima dell’alluvione era stato approvato il progetto di messa a norma sismica del palazzo comunale, cosa che – precisa il sindaco – avrebbe significato il trasferimento temporaneo degli uffici all’interno della biblioteca per la durata dei lavori, prevista in un anno. Ora non è pensabile intervenire per ripristinare i danni da alluvione per poi avviare un nuovo cantiere per l’adeguamento sismico. Di contro – continua – la biblioteca è attualmente inservibile. Abbiamo quindi la necessità di individuare un’altra sede temporanea, visto che a settembre dovremo lasciare anche le scuole medie per consentire la ripresa dell’anno scolastico".

In paese intanto si continua a lavorare. Attività e privati ce la stanno mettendo tutta per cercare di riaprire o di appropriarsi di tutti gli spazi presenti nelle abitazioni. Al momento sono ancora una decina i sant’agatesi che non hanno fatto ritorno in città perché collocati in strutture individuate dai servizi sociali. "Chi vive in case a più piani non se ne è mai andato dal paese – sottolinea il sindaco –. Il problema maggiore persiste per chi vive al piano terra. In quel caso i danni sono stati enormi e alcuni ancora stanno da amici o parenti in attesa che i muri si asciughino e che vengano eseguiti gli interventi di ripristino. A questo proposito stiamo tutti attendendo risposte dai poteri centrali, un aiuto dal governo".

Questa sera, alle scuole medie, si svolgerà il primo consiglio comunale organizzato dopo l’alluvione. "Sarà presente il prefetto unitamente a rappresentanti di vigili del fuoco, Arpae e Agenzia Regionale di Protezione Civile. Insieme a loro – spiega Emiliani – si cercherà di ricostruire quello che è successo e, soprattutto, quello che ora si sta facendo affinché non succeda più. Diversi cittadini hanno chiamato per sapere dove e a che ora si svolgerà il consiglio. Per questo mi aspetto un’ampia partecipazione". L’appuntamento è alle 20.30. "I presenti non potranno intervenire dal momento che si tratta di un consiglio comunale e non di un incontro – conclude –. Se però qualcuno vorrà fare delle domande, sono disponibile a trattenermi oltre il termine della seduta per rispondere ai quesiti".

Monia Savioli