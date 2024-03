Sant’Agata, alla scuola primaria Pascoli inaugura l’Orto Didattico della Dieta Mediterranea donato da Future Food Institute, Pollica e Il Gusto

È in programma oggi l’inagurazione dell’Orto Didattico della Dieta Mediterranea. dalle 10,30 a Sant’Agata sul Santerno presso la Scuola Primaria Giovanni Pascoli di via Roma.

Sarà infatti inaugurato l’Orto Didattico donato da Future Food Institute, Comune di Pollica e Il Gusto alla Scuola Pascoli come segno di rinascita e di vicinanza a tutta la regione dopo l’alluvione del maggio 2023.

A seguire, nella stessa scuola, i ragazzi e gli insegnanti parteciperanno a un seminario tenuto dal maestro statunitense Stephen Ritz, fondatore di ’Green Bronx Machine’ e autore del libro ’The Power of the Plant’, a New York e diventato famoso in particolare perché protagonista del docufilm Generation Growth nel quale racconta i risultati ottenuti con il suo modello di orti didattici che hanno migliorato salute e istruzione dei giovani in particolare nelle aree a basso reddito degli Stati Uniti.Lo stesso Ritz donerà alla Scuola Pascoli una sua Tower Garden.