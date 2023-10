Sant’Agata, altre chiusure per il cimitero

Ha riaperto il 19 ottobre il cimitero di Sant’Agata, dopo cinque mesi di chiusura a causa dell’alluvione. Nei giorni scorsi un cittadino e il coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari, si sono lamentati per le condizioni del cimitero, raccontando di acqua ancora presente dentro alle tombe: e ora il Comune effettuerà nuove chiusure per rimuoverla. Ieri infatti l’amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno ha deciso di replicare, ripercorrendo l’accaduto e i lavori eseguiti. "L’acqua al cimitero ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 metri, danneggiando seriamente vialetti, servizi igienici, camera mortuaria e impianti, oltre ad allagare le tombe – si legge nella nota –. Il cimitero è stato immediatamente chiuso con ordinanza sindacale, recependo le istruzioni di un verbale dell’Ausl, per motivi precauzionali di sicurezza igienico-sanitaria.

Con l’insediamento del commissario Francesco Paolo Figliuolo, la nostra amministrazione ha subito indicato fra le priorità la riapertura del cimitero". A quel punto il Comune scrive che il commissario ha coinvolto Ausl e Arpae, che "hanno indicato tutti gli interventi necessari che il Comune, anticipando circa 50 mila euro di risorse proprie, ha svolto affidandosi a ditte specializzate – prosegue la nota –. I lavori prevedevano la sistemazione di vialetti, servizi igienici camera mortuaria, impianti e la verifica e lo svuotamento delle tombe allagate rilevate dal sopralluogo congiunto, con l’indicazione di intervenire per ogni altra situazione di allagamento che si fosse rilevata in futuro". I lavori, come sottolinea il sindaco Enea Emiliani, "sono stati svolti con le sole risorse economiche e di personale comunale, anche grazie alle preziose donazioni da parte di privati. Le risorse economiche e il personale annunciato dal Governo per il tramite del commissario, che siamo convinti che arriveranno, purtroppo non sono ancora state messe a disposizione".

Si arriva quindi alle segnalazioni, che " sono state prese in carico dal Comune per lo svuotamento. Ausl, prontamente informata, alla pari della struttura commissariale, ha ribadito la necessità di intervenire con lo svuotamento dell’acqua, precisando che l’acqua confinata nelle tombe non genera problemi di natura igienico-sanitaria. L’Amministrazione comunale, a maggior tutela, ha richiesto e ottenuto da Ausl un nuovo sopralluogo che è avvenuto lunedì 30 ottobre, che ha confermato la correttezza dell’iter e la sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario". Per questo avverranno nuove chiusure "che verranno comunicate di volta in volta". La prima è prevista già oggi "per qualche ora, ed è relativa alla sola parte vecchia che sarà prontamente riaperta al termine".

Il sindaco infine risponde alle critiche di Vicari di Fratelli d’Italia: "Siamo profondamente dispiaciuti per l’atteggiamento superficiale e tendenzioso di alcuni esponenti politici locali di Lega e Fratelli d’Italia, che con le loro dichiarazioni sembrano non comprendere la vastità della devastazione che l’alluvione ha causato, la complessità della situazione e l’enorme mole di lavoro necessaria".