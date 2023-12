Sant’Agata, ecco la lista ’La torre civica’

E’ attorno all’ascolto che cittadini che ruota il programma della nuova lista "La torre civica" nata, in vista delle prossime amministrative, a Sant’Agata sul Santerno. Simbolo e nome richiamano per l’appunto la Torre dell’orologio, monumento che caratterizza la città. A presentarli entrambi, nella mattinata di ieri, sono stati due degli esponenti di punta della lista civica che si posizione nell’area del centro-destra. Si tratta di Matteo Parrucci, ex capogruppo di "Insieme per Sant’Agata" che alle scorse amministrative ha sostenuto l’attuale sindaco Enea Emiliani, e del santagatese Massimo Capucci (da sinistra in foto con Parrucci). "Stiamo lavorando per trovare qualcosa di innovativo e diverso rispetto all’attuale amministrazione", ha sottolineato Parrucci, costretto nel dopo alluvione alle dimissioni come capogruppo per divergenze interne alla ex lista di riferimento ed ora presente in consiglio comunale come indipendente. "Il prossimo sarà un anno importante per la nostra città, sarà il momento della ricostruzione e tutti dobbiamo impegnarci su questo fronte. Quello che andremo a fare sarà ascoltare i cittadini, cosa che il sindaco attuale non ha fatto, e avviare un confronto con loro e le associazioni del territorio per portare le loro istanze all’attenzione dei vari livelli istituzionali". Il gruppo che sostiene la lista è composto al momento da 6 persone ed è aperto alla collaborazione di tutti coloro che ne condividono gli obiettivi.

L’intenzione è di presentarsi alle prossime amministrative con un proprio candidato, al momento ancora da individuare. "La gente ha bisogno di risposte immediate, non è possibile chiedere continuamente di aspettare – ha aggiunto Capucci –. Bisogna mettersi in gioco per non sentire sempre le solite lamentele. L’importante è arrivare ad un dialogo costruttivo". Nell’ascolto dei cittadini, punto centrale del programma seppur ancora da definire in modo puntuale, un posto privilegiato spetta alle tematiche che hanno a che fare con l’assistenza ad anziani e soggetti fragili. Parrucci riveste anche l’incarico di consigliere dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ora, dopo l’abbandono di "Insieme per Sant’Agata", nelle file del Gruppo Misto. "L’Unione rappresenta una importante risorsa – ha sottolineato – che può portare dei vantaggi". Parole di sostegno alla nuova lista civica sono state espresse dal coordinatore per la Bassa Romagna e Lugo di Fratelli d’Italia, Rudi Capucci. "Vedo con favore questo progetto – ha spiegato –. Sono qui per dare la nostra disponibilità nel caso sia necessario un supporto preservando la libertà decisionale della lista. Sant’Agata è un Comune che può fare la differenza . Ad oggi nel nostro territorio – ha continuato – solo Bagnara di Romagna è fuori dalla linea del Pd. Parrucci è un nostro tesserato di grande valore morale. Ma avere la nostra tessera in tasca non ha nulla a che vedere con una iniziativa come questa. Bisogna uscire dai luoghi comuni legati al possesso di una tessera politica per andare oltre".

Monia Savioli