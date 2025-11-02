Sant’Agata, i Carabinieri ritrovano un camper rubato

Ritrovato e restituito un camper subito dopo il furto. È accaduto tutto in poche ore, i Carabinieri di Conselice durante la notte del 31 ottobre hanno ritrovato e restituito un camper rubato poche ore prima.

L’altra notte è giunta una richiesta di intervento alla Centrale operativa dei Carabinieri di Lugo, con cui veniva denunciato il furto di un camper parcheggiato in strada nel comune di Sant’Agata sul Santerno.

I militari di Conselice, già impegnati nel controllo del territorio, hanno raggiunto subito la zona: il proprietario ha riferito che, poco prima, aveva sentito dei rumori provenire dal piazzale antistante la sua abitazione e, affacciatosi, si era reso conto del furto del proprio camper. I Carabinieri, ipotizzando una possibile via di fuga verso il centro abitato di Massa Lombarda, hanno dispiegato altre pattuglie lungo le principali vie di comunicazione e, nel contempo, analizzato le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza collocate lungo i principali incroci.

Velocemente i militari hanno individuato e rintracciato il mezzo in una precisa zona nel comune di Massa Lombarda. Parcheggiato in una via secondaria poco illuminata, infatti, è stato ritrovato il camper che era stato abbandonato frettolosamente, probabilmente a causa delle diverse pattuglie dislocate nel territorio. Il mezzo è stato così restituito al proprietario. Sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto.