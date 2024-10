Sant’Agata, i cent’anni di Luigia Tampieri Luigia Tampieri, conosciuta come Gigina d’Rimaia, ha compiuto 100 anni a Sant’Agata in compagnia di parenti, amici e la vicesindaca Lilia Borghi. Non vedente, ha ricevuto una medaglia per i suoi 50 anni di iscrizione al Movimento apostolico ciechi.