Sant’Agata, il ponte da rimuovere: "In settimana i primi rilievi"

Dopo una prima fase di accantieramento, avvenuta nei primi giorni di aprile, i lavori per la rimozione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno si erano fermati, tanto che il sindaco, Riccardo Sabadini, aveva chiesto lumi a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) titolare dell’opera. "Ho parlato proprio questa mattina (ieri, ndr) con un ingegnere di Rfi – afferma il sindaco – che mi ha confermato che questa settimana, meteo permettendo, inizieranno a fare il rilevato in affianco, mentre dalla prossima settimana saranno in azione le macchine movimento terra per iniziare a piantare i micropali per la piattaforma, che dovrà ospitare la gru che servirà alla rimozione della travata metallica del ponte. Il cantiere, che era stato predisposto prima di Pasqua per poter liquidare una serie di pratiche burocratiche, entrerà dunque ora nel vivo".

Una notizia che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo i due anni di attesa, da quel 17 maggio 2023 che vide, proprio in prossimità del ponte, l’argine del fiume cedere e alluvionare tutto il paese. Il progetto è stato predisposto da Rfi e finanziato dalla struttura commissariale. Il progetto definitivo dei lavori era già stato annunciato a dicembre dello scorso anno, ma per vederne l’effettivo inizio si è dovuto attendere questa primavera. Nelle interlocuzioni con il primo cittadino, Rfi si era detta disponibile anche a organizzare un incontro nel quale avrebbe spiegato nel dettaglio alla cittadinanza le fasi dell’intervento, ma questa data non è stata ancora stabilita.

Secondo il progetto presentato a dicembre scorso, ci vorranno circa sei mesi per la rimozione totale del ponte. Dovrà intervenire una pesante gru, di cui sono disponibili pochi esemplari in Italia, affinché il ponte (200 tonnellate di peso) venga rimosso nella sua interezza, grazie a un braccio meccanico di 40 metri di lunghezza, per poi essere appoggiato a terra, in parallelo al fiume, e smantellato. In questa prima fase verranno così create le strade e la piazzola, in prossimità del ponte, dove poi fare arrivare la gru. Una seconda parte del progetto prevede che vengano rimossi anche i piloni all’interno dell’alveo fluviale. Si tratta di un’operazione molto delicata, dovendo intervenire all’interno del fiume, e, proprio per questo, è stato chiesto un dettaglio progettuale maggiore. La rimozione del ponte è stata finanziata dalla struttura commissariale con 6,1 milioni di euro. Al momento non è prevista una sua riedificazione.

La struttura venne realizzata nel 1951 è ha una quota minore rispetto agli argini del fiume che, nel frattempo, sono stati innalzati due volte. Da qui le richieste da parte dei cittadini, dopo il disastro, di rimuovere quel ponte per ricostruirlo più in alto. Nei prossimi giorni dovrebbero essere forniti dettagli sul cronoprogramma dei lavori e anche sull’eventuale data nella quale svolgere l’assemblea pubblica di presentazione dell’intervento.

Matteo Bondi