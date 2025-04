Sant’Agata: la ditta Mazzari dona 25mila euro per le famiglie in difficoltà

La ditta Distillerie Mazzari spa ha erogato un contributo di 25mila euro al Comune di Sant’Agata sul Santerno, destinandolo al sostegno della famiglie in difficoltà del territorio. La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Sabadini è stata quella di trasferire momentaneamente i fondi ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in modo che vengano individuati i destinatari di questa importante donazione e siano quindi definite le modalità di erogazione dei contributi alle singole famiglie. "In questi anni difficili il nostro Comune e la nostra popolazione hanno ricevuto molte donazioni dall’esterno – commenta il sindaco Riccardo Sabadini –, ma non meno importanti sono quelle che arrivano da dentro il nostro territorio. La ditta Mazzari fa parte della storia di Sant’Agata, ricopre un ruolo imprescindibile nel tessuto economico locale e ha già dimostrato la sua generosità in passato, tante volte. Questa donazione conferma lo stretto legame dell’azienda con la comunità e ci aiuterà, grazie al lavoro dei Servizi sociali, ad aiutare chi ne ha più bisogno".