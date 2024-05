Sant’Agata, la protesta: "Via il ponte ferroviario"

Il comitato ‘17 maggio 2023. Io non dimentico’, creatosi a poche settimane dall’alluvione di un anno fa e che oggi riunisce oltre 500 persone, è riuscito ieri nell’intento di far confluire decine e decine di persone al ponte della ferrovia sul fiume Santerno che rappresenta ancora la fonte principale dei timori che gravano sulla comunità di Sant’Agata. "Dobbiamo unirci perché quella tragedia non si ripeta" ha sottolineato ad alta voce il presidente del comitato, Massimo Tarozzi, rivolgendosi alla folla che reggeva i badili serviti a spalare il fango, sui quali in molti avevano scritto ‘Mai più’. "Chiediamo che il ponte sulla ferrovia venga tolto o alzato – ha continuato –. Così è pericoloso perché rallenta il flusso dell’acqua e provoca quell’effetto diga che ha provocato la rottura dell’argine. La situazione è simile anche a Villa Pianta, nella zona di Voltana e a Boncellino dove si sono allagati 2 volte. Tutti sanno che si tratta di punti critici. Se 70 anni fa, quando li hanno creati, poteva essere una colpa, negli ultimi 20 anni quella colpa si è trasformata in dolo. Ogni giorno in più in queste condizioni rappresenta un pericolo per noi. Dobbiamo rispettare le istituzioni – ha sottolineato – ma occorre che anche le istituzioni rispettino noi". Insieme a Tarozzi sono salite sul palco alcune delle persone colpite dal tragico evento che in Regione ha causato, nel maggio 2023, 17 vittime – di cui 2 santagatesi - omaggiate con un minuto di silenzio. Michela ha parlato del metro e 60 cm di acqua che le ha invaso la casa, della vetrata esplosa per la potenza del getto e di quel militare della Folgore di Brindisi, Marco, che ha caricato in spalla il padre 93enne per portarlo in salvo. Orazio, titolare del panificio aperto pochi mesi prima dell’alluvione, ha raccontato di quelle 15 ore trascorse insieme al socio, aggrappato alla macchina più alta in attesa dei vigili del fuoco. I membri del comitato ‘Proteggiamo Conselice’, anch’essi presenti, hanno illustrato le loro battaglie per il contenimento degli animali fossori e la pulizia degli argini. Una targa, come simbolo di gratitudine, è stata consegnata al gruppo dei volontari ‘Il fagiano’ che, durante l’alluvione ha offerto supporto. In contemporanea all’evento di Sant’Agata, il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami ha incontrato a Bologna l’amministratore delegato di Rfi, ad una settimana dal sopralluogo eseguito su richiesta del candidato sindaco della lista ‘La Torre Civica’, Matteo Parrucci. "L’amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio ha assunto l’impegno, entro il mese di settembre, di concludere l’iter di realizzazione del progetto definitivo per la revisione dell’assetto ferroviario dell’attraversamento" spiega il vice ministro.

"Tuttavia i tecnici sottolineano come anche un rifacimento dell’infrastruttura che non sia accompagnata da opere di manutenzione e pulizia puntuali e periodiche su tutto il tronco fluviale rischi di vanificare qualsiasi intervento infrastrutturale che, tra l’altro, presenta costi assai ingenti quantificabili nell’ordine di alcune decine di milioni di euro. Si corre dunque il rischio più che concreto di trovarci nel giro di poco tempo in una situazione analoga a quella esistente. È pertanto necessario – continua – che da parte della Regione ci sia un impegno sulla pulizia dei corsi d’acqua e di tutto il reticolo idrografico, con particolare riguardo alle situazioni di maggiore delicatezza quali quelle di Santerno. Diversamente si buttano via i soldi degli italiani e non si mette in sicurezza nulla".

