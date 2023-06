Sant’Agata, prove di normalità E a Conselice rimossi i rifiuti Ma il fango è ancora un problema

A Sant’Agata sul Santerno e a Conselice - i due comuni più colpiti dagli eventi alluvionali del mese scorso – si sta, piano piano, tornando alla normalità. La strada è ancora in salita ma gli interventi fatti fino ad ora hanno permesso il graduale rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni.

"Stiamo ancora pulendo il paese dal fango – sottolinea il primo cittadino di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani –. Da giorni stiamo procedendo con la raccolta dei rifiuti e la pulizia di strade e caditoie. Ma di fango ne continua a uscire sempre". I punti deputati alla distribuzione di generi alimentari in via IV Novembre e di pasti, in Largo Caduti di Nassyria sono ancora aperti.

"La parte di assistenza alla popolazione resta operativa – continua Emiliani –. Al momento sono 14 i santagatesi che risultano collocati in strutture di vario tipo dopo la permanenza all’hub del Pala Sabin, ora chiuso. Si tratta di persone fragili che hanno bisogno di un supporto dedicato. Altri sono tornati a vivere nelle loro case mentre alcuni hanno fatto la scelta di trasferirsi temporaneamente da parenti e amici".

L’attività del Comune di Sant’Agata sul Santerno è ora concentrata sulla raccolta dei moduli per i risarcimenti e sulla conta dei danni provocati dall’acqua al patrimonio pubblico. Sugli argini del Santerno intanto sono all’opera i tecnici dell’Agenzia Regionale.

"Il ponte di ingresso a Sant’Agata continua ad essere chiuso durante il giorno per esigenze legate al cantiere – continua il sindaco. "Non sappiamo fino a quando. Sicuramente stanno ancora lavorando per chiudere la parete vicino al ponte della ferrovia, dove il fiume ha rotto. In ogni caso, tutto l’argine, da Sant’Agata a Cà di Lugo è fragilissimo. L’acqua lo ha scavato e ne ha provocato anche delle frane. Le sue condizioni sono visibili a occhio nudo. Gli interventi, per metterlo in sicurezza, si trascineranno sicuramente fino ad ottobre".

In pochi giorni, il volto di Conselice è cambiato. I cumuli creati lungo le strade dall’ammasso di rifiuti, mobili, suppellettili, elettrodomestici, libri e parti di quotidianità rovinati dall’acqua, non ci sono più.

"E’ stato fatto un gran lavoro di ripristino – spiega il sindaco di Conselice Paola Pula – che sta continuando con il controllo della rete fognaria. Nel frattempo abbiamo revocato tutte le ordinanze legate all’emergenza e stiamo procedendo con una graduale dismissione del centro di accoglienza e della mensa per cittadini e volontari".

Ancora: "Molti stanno lasciando il centro di Conselice perché hanno fatto scelte diverse, tornando a casa o andando da parenti e amici. Abbiamo chiuso anche il punto di distribuzione degli aiuti creato al palazzetto dello sport".

"L’attività continua con la distribuzione di viveri e abbigliamento – sottolinea poi il sindaco Pula – ma nel punto Caritas di Casa Orfanelli. Per far sentire la vicinanza del Comune e recuperare i rapporti con i cittadini abbiamo deciso di andare a visitare tutti coloro che sono stati alluvionati partendo dalle situazioni più gravi, come a Spazzate Sassatelli o le case sparse, le ultime ad essere liberate dall’acqua che ha raggiunto anche i due metri. E’ un modo- conclude - per raccogliere i bisogni sul campo e per farci una idea di quello che serve ora per ripartire".

Monia Savioli