Sant’Agata, si spostano ancora gli uffici comunali

"Sono passati due anni e mezzo dall’alluvione che ha devastato Sant’Agata sul Santerno, ma sembra che qualcuno si sia dimenticato della nostra situazione" le parole, piene di rammarico e rabbia, sono del sindaco Riccardo Sabadini, a commento dell’ennesimo spostamento "a spese della casse comunali" degli uffici, orfani del palazzo comunale e, ora, anche delle aule scolastiche che li hanno ospitati in questi due anni e mezzo. Riassumiamo la situazione. Sant’Agata ha avuto il 100% degli edifici pubblici alluvionati: Palazzo Comunale, Torre Civica, Casa Contadini, Scuola, Asilo, Biblioteca, Palazzetto dello Sport, Stadio, oltre ad altri locali di pertinenza. Gli uffici sono stati trasferiti nei locali della scuola, che aveva subìto meno danni. Negli anni la Struttura Commissariale non ha mai finanziato il ripristino degli edifici comunali, mentre sono partiti i lavori del Palazzetto dello Sport e delle piste ciclabili. I lavori sul Palazzo Comunale sono partiti a inizio estate con fondi dell’avanzo di bilancio delle casse comunali, i lavori in biblioteca invece se li è presi in carico l’Associazione Nazionale Alpini, ma sono ancora in corso.

A maggio gli uffici tecnici si sono dovuti trasferire a Massa Lombarda perché sono partiti i lavori alla scuola elementare (alunni spostati alle medie). Anche in questo caso lavori finanziati con fondi diversi da quelli per la ricostruzione. Casa Contadini, che nei progetti iniziali della Struttura Commissariale doveva ospitare il Comune in attesa che il Palazzo Comunale fosse a posto, non è mai stata ripristinata.

Il piano dell’amministrazione comunale era quello di trasferire gli uffici dell’Urp in biblioteca a settembre scorso, ma i lavori finiranno, forse, a fine anno, nel frattempo le scuole sono iniziate da un mese e mezzo le due classi di I^ elementare hanno dovuto svolgere lezione assieme in un’unica aula perché l’altra è occupata dal Comune. "Una situazione che non è più sostenibile: Urp, servizi demografici e sportello sociale-educativo si trasferiranno dalla scuola ’Pascoli’, a partire da metà della prossima settimana, nei locali del circolo Anspi in Piazza Mons. Rambelli 1. Sono e amareggiato perché questo spostamento, non preventivato ma necessario, comporterà ulteriori oneri per noi". Una situazione che accomuna anche altre città del territorio. "Condivido la preoccupazione del collega – afferma il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza –, anche da noi risultano ancora non finanziati dalla struttura commissariale i danni agli edifici pubblici come il Municipio, il teatrino del vecchio mercato, l’archivio comunale e molto altro costringendoci a sopperire con risorse nostre a piccoli ripristini".

Matteo Bondi