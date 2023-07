Sant'Agata sul Santerno, Amministrazione Comunale smentisce articolo su alluvione

L’amministrazione comunale di Sant’Agata sul Santerno esprime "dispiacere per le affermazioni riportate nell’articolo dal titolo ’I santagatesi si riuniscono: noi lasciati soli’ pubblicato l’1 luglio. Pur comprendendo il difficile stato d’animo della popolazione – scrivono - e tralasciando tutte le affermazioni soggettive, è doveroso sottolineare la superficialità e imprecisione della

frase ’Hanno detto di aver usato i social per comunicare la necessità di spostare le auto o di salire ai piani superiori. Ma gli anziani del paese faticano ad avere anche il solo cellulare. E tanti altri non hanno familiarità con quei mezzi. Come potevano consultare Telegram?’. Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 29 giugno dedicata al tema dell’alluvione, sono state illustrate tutte le attività di allertamento messe in campo dal Comune, che non si sono mai limitate solo alla comunicazione sui social, ma anche su siti web, a mezzo stampa, col sistema della chiamata telefonica Alert System e notifica su app, con messaggio sonoro della Polizia Locale, con chiamate dedicate da parte dei servizi sociali per i soggetti fragili e anche con volantinaggio nel paese e nelle scuole.

Inoltre erano stati assunti provvedimenti molto forti come le ordinanze di chiusura delle scuole e di evacuazione delle abitazioni a ridosso degli argini e dei soli piani terra, con obbligo per la cittadinanza di divulgarne al massimo il contenuto. Una strategia che ha previsto una pluralità di modalità di informazione, proprio per fare arrivare il messaggio capillarmente a tutta la popolazione. Falsa è invece l’affermazione ’Ora hanno chiuso anche il punto di ritiro dei generi alimentari e altri aiuti allestiti alle scuole medie’, in quanto il servizio è ancora aperto, insieme a tanti altri servizi sociali di sostegno alla popolazione".