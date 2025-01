Sant’Agata sul Santerno celebra la patrona. Iniziative dal 30

Sant’Agata sul Santerno celebra la patrona cittadina con una serie di iniziative che riempiranno di eventi la città da giovedì 30 gennaio a sabato 9 febbraio.

"Le celebrazioni della patrona sono un momento importantissimo per una comunità che fa ancora i conti con la ricostruzione – commenta il sindaco Riccardo Sabadini –. Anche per questo voglio ringraziare sentitamente le tante associazioni che hanno collaborato al calendario degli eventi e che saranno impegnate nei prossimi giorni. In questo modo svolgono un prezioso servizio civico, incentivano la voglia di ritorno alla normalità che abbiamo tutti e si impegnano in prima persona per il bene della comunità. Un esempio che ha un grande valore".

Tante le iniziative in programma tra commedie dialettali, spettacoli musicali e domenica 2, quando si celebrerà la Festa della Patrona, lo stand gastronomico. Il calendario degli eventi si conclude sabato 9 febbraio, alle 12.30 nella sala della Comunità, con "I Santagatesi di oggi e di ieri... Si incontrano a tavola" (prenotazioni entro martedì 4 febbraio). Nel corso del pranzo verranno premiati i due santagatesi in arrivo da più lontano.