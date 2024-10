Sant’Agata sul Santerno. Festa per i cento anni di Mafalda Argelli

Martedì primo ottobre ha celebrato il suo centesimo compleanno la santagatese Mafalda Argelli. Circondata dall’affetto dei suoi cari, la neocentenaria è stata festeggiata nella sala della comunità della parrocchia. Erano presenti il figlio Franco e le nipoti Elisa, Francesca e Carlotta, oltre ai numerosi pronipoti. In rappresentanza dell’amministrazione sono intervenuti la vicesindaca Lilia Borghi e l’assessore Enrico Rambelli. Mafalda è nata a Lugo il primo ottobre 1924. Vedova di Bartolomeo Avveduti, ha lavorato in cantina e nei magazzini della frutta dei fratelli Furini, a Massa Lombarda. Occuparsi della casa e della famiglia è diventata la sua missione, "amando e accettando peripezie, mutamenti e imprese che la hanno resa ancora più forte e soprattutto le hanno permesso di raggiungere il traguardo dei 100 anni", come racconta la nipote Elisa. Da quindici anni è accudita da Natalia, che è sempre al suo fianco.