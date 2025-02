Sant’Agata sul Santerno: nuovo punto prestiti per i libri alla scuola Secondaria

Da martedì 25 febbraio sarà attivato a Sant’Agata sul Santerno un nuovo punto prestiti per i libri, in attesa del ripristino definitivo dei locali della Biblioteca Loris Ricci Garotti. In particolare, alla scuola Secondaria di via IV Novembre 3A, nell’aula al secondo piano aperta a tutta la cittadinanza si potranno trovare libri recuperati dall’alluvione e altri donati alla comunità santagatese dopo le ingenti perdite al patrimonio bibliotecario del maggio 2023. "Come amministrazione stiamo lavorando su più fronti in merito alla temporanea indisponibilità della biblioteca – spiega il sindaco Riccardo Sabadini –. Predisporre un’aula attrezzata per il prestito dei nostri libri ha un forte valore simbolico ed è un’occasione che dobbiamo cogliere per ripensare il modo stesso di vivere la biblioteca comunale. Grazie alle possibilità del prestito interbibliotecario, Sant’Agata torna vicina alle rete degli istituti culturali del nostro territorio, che non ha mai fatto mancare il suo supporto".

Grazie alla collaborazione del gruppo informale di lettura Macondo e di Auser Ravenna, il punto prestiti sarà aperto al pubblico ogni martedì dalle 14 alle 18 e ogni giovedì dalle 16 alle 18. Ingresso dagli uffici temporanei del comune, in via IV Novembre 3A.