Sant’Agata sul Santerno senza elettricità per ore Il blackout finisce alle 20

Sant’Agata sul Santerno senza elettricità per ore. È stato causato da guasti in successione occorsi a più cabine elettriche il blackout che nel tardo pomeriggio di ieri ha riguardato gran parte del territorio comunale comunale di Sant’Agata. L’interruzione dell’energia elettrica si è registrata all’incirca tra le ore 17.30 e le 18 arrecando, come è facile immaginare (anche a causa delle temperature particolarmente elevate), comprensibili disagi alla cittadinanza.

"A causa di un problema ‘a cascata’ su più cabine elettriche – recitava un post apparso sul profilo Facebook del Comune di Sant’Agata e rilanciato dal primo cittadino –, buona parte del territorio comunale è senza corrente. Hera sta lavorando per risolvere il guasto, ma al momento non è in grado di quantificare i tempi necessari al ripristino".

Raggiunto telefonicamente in prima serata, il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, ha confermato che "il problema è dovuto a guasti, di cui al momento non conosco il preciso motivo tecnico, che hanno riguardato in successione più cabine elettriche, lasciando senza energia elettrica buona parte del paese e del territorio comunale. Gli interventi da parte di Inrete – ha proseguito Emiliani – , società del gruppo Hera, sono ancora in corso (erano le 19.30, ndr) e la risoluzione del problema, considerata la vastità del danno, non ha una tempistica certa. In qualche strada l’energia elettrica è però già tornata e le operazioni di ripristino stanno procedendo regolarmente".

I timori di molti cittadini riguardavano l’ipotesi che il guasto potesse prolungarsi per molte ore, magari per tutta la notte, ma così non è stato, fortunatamente. Intorno alle 20 il guasto è stato, infatti, finalmente risolto.

l.s.