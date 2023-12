Sant’Agata, un libro sui musicisti del paese nella sala parrocchiale

Un volto inedito di Sant’Agata quello proposto stasera alle 20.45 nella sala parrocchiale di via Fucci Pollini 4. Nel corso della serata sarà presentato il libro ‘Novecento musicale santagatese. 77 biografie di ‘artisti’ di Sant’Agata sul Santerno’, nato dalla collaborazione di tre autori, Giovanni Baldini, Armanda Capucci e Decio Testi. Un trio che si definisce "collaudato" e che, negli ultimi diciotto anni, ha dato alle stampe una decina di pubblicazioni a carattere locale. Il libro, con la prefazione di Gianni Siroli riporta oltre settanta biografie, corredate da numerose foto d’epoca, alcune delle quali inedite o poco conosciute. Altro obiettivo del volume di 120 pagine, edito dalla Stear di Ravenna, è di ricordare alcuni anniversari importanti per la comunità. Si tratta della fondazione della scuola comunale di musica ‘Custode Marcucci’ e della scomparsa di due musicisti che hanno dato lustro alla città a livello internazionale, Giovanni Benghi e Remigio Lanzoni, entrambi violoncellisti, eventi avvenuti a inizio anni 70 oltre alla partecipazione del complesso ‘Lauro Minzoni and his Comets’ a due film di Totò.