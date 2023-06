Sant’Agata un mese dopo il disastro "Priorità l’abitabilità delle case"

Sant’Agata sul Santerno sta facendo ancora i conti con i postumi dell’alluvione. Il cimitero cittadino, ad esempio, dovrà essere oggetto di una attenta analisi per stabilire quante e quali tombe dovranno essere ripristinate. "L’acqua le ha travolte come il resto del paese – spiega il sindaco Enea Emiliani –. L’Ausl ha definito la necessità di avviare delle verifiche necessarie per arginare possibili problemi di natura igienico-sanitaria. Sarà un lavoro complicato che inizierà a breve. Ci attrezzeremo con delle ditte specializzate".

Al momento non è ancora chiaro chi dovrà sostenere gli oneri legati agli interventi di ripristino. "Mi piacerebbe scaricarle sulle spese dell’emergenza – sottolinea Emiliani –. Ma è da verificare. Le tombe sono date in concessione ai privati. Ci sono dei regolamenti e noi li andremo a consultare anche se al momento non ci siamo ancora posti il problema".

Intanto la città dopo la grande emergenza che l’ha colpita al cuore sta cambiando gradualmente volto.

La situazione delle strade è nettamente migliorata ma c’è ancora tanto da fare. "Ora, sono due i problemi più urgenti da affrontare – continua il primo cittadino –. Intanto, dobbiamo capire come sistemare i piani terra delle abitazioni e anche della casa comunale, ripuliti certo, ma umidi. L’umidità accumulata nei muri impedisce di fatto di risolvere il problema dell’abitabilità delle case. Poi c’è la questione delle auto. In tanti l’hanno persa ed ora risulta difficile dotarsi un’altra vettura non solo per le difficoltà economiche ma anche di disponibilità che al momento non c’è sul mercato".

Un segnale positivo intanto arriva dalla prima apertura di un negozio, l’unico al momento ad aver rialzato la serranda in paese. "Martedì ha riaperto ’Stile, parrucchieri uomo e donna’ di via Roma – continua Emiliani –. Nonostante abbia riportato danni ingentissimi, ha ripreso l’attività in tempi record. Tanto di cappello. Questa scelta fa bene all’attività e anche a tutta la comunità di Sant’Agata sul Santerno". Solo una decina di santagatesi, seguiti dai servizi sociali, sono al momento ancora fuori casa, ospiti di strutture. Tutti gli altri sono tornati nelle loro case o sono ospiti di famigliari o amici. Il punto di distribuzione dei pasti, allestito nelle scuole e gestito dalla Protezione Civile di Rimini, smetterà di funzionare da domenica.

"I servizi sociali stanno contattando i nuclei famigliari che ancora usufruiscono del servizio per capire se, da parte loro, sia possibile dotarsi degli elettrodomestici necessari per essere di nuovo autonomi – sottolinea ancora il primo cittadino Enea Emiliani –. In caso di necessità possono essere messi in contatto anche con associazioni in grado di fornire gratuitamente quanto serve".

Specifica il sindaco che "in questa fase stiamo cercando di rendere il meno traumatico possibile il passaggio dalla fase assistenziale a quella del ritorno all’autonomia. Quello che aspettiamo ora e che speriamo il Governo possa deliberare velocemente sono gli indennizzi per le imprese. Come comune – conclude – abbiamo diverse pressioni in questo senso. Speriamo di poter offrire delle risposte a breve".

Monia Savioli