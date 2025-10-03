Sant’Alberto all’assalto del Camerlona

Marche, toto-giunta

CronacaSant’Alberto all’assalto del Camerlona
3 ott 2025
UGO BENTIVOGLI
Cronaca
Come sempre in Terza, domani si disputano tutte le partite del girone A. La coppia di testa è composta da...

Come sempre in Terza, domani si disputano tutte le partite del girone A. La coppia di testa è composta da Marradese e Polisportiva Camerlona, una sfida al vertice anche tra i bomber Bini, Marco per la Marradese (che ospita il Wild Bagnara) e Geordie per la Camerlona che se la vedrà con il Sant’Alberto, al primo anno in questa categoria e alla ricerca della prima vittoria. Nel girone B due anticipi domani: la Compagnia dell’Albero ospita il Prada e lo Sporting Castel Guelfo, è impegnato in casa col Biancanigo. Domani la capolista Sporting Lugo di Simone Giuliano (nella foto) ospita il Bisanzio: le altre due formazioni in vetta al gruppo, Porto Corsini e Villanova se la vedranno rispettivamente contro Faenza Under 21 e Conselice.

Terza Categoria Ravenna (4ª giornata, ore 15,30). Girone A (domani): Atlas-Sal. Romagna, Cervia Utd U21-Coyotes, Giovecca-Atl. Lugo, L. Adriano-St. Azzurra, Marradese-Wild Bagnara, Pol. Camerlona-S. Alberto, R.l Mamante-E. Mattei. Classifica: Marradese, Pol. Camerlona 9; R. Mamante 7; Atl. Lugo, Saline Romagna, Wild Bagnara 6; Atlas, Cervia Utd U21 4; S. Alberto 2; Giovecca, E. Mattei, Coyotes, L. Adriano, St. Azzurra 1. Girone B (domani): C. dell’Albero-Prada, Sp. Castel Guelfo-Biancanigo. Domenica: Conselice-Villanova, Jcr Juvenilia-Ulisse&Penelope, P. Corsini-Faenza U21, Sp. Lugo-Bisanzio, Vatra-Monti. Classifica: Sp. Lugo, P. Corsini, Villanova 7; Juvenilia, Vatra, Conselice, C. dell’Albero 5; Prada, Faenza U21 4; E. Monti 2; Bisanzio, Biancanigo, Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

