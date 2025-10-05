Sant’Alberto, il paese dei poeti. La foto unica e storica degli abitanti

Persone che non si vedevano da anni, vecchi amici, vicini di casa, chi ormai vive altrove ma ha voluto esserci, bimbi in passeggino o in spalla ai genitori, gli anziani ospiti della casa residenza Don Zalambani. Sono qualche centinaio i santalbertesi che ieri si sono ritrovati in piazza Garibaldi per una foto ’unica e storica’ per i 180 anni dalla nascita del poeta Olindo Guerrini. A organizzare il raduno è stato il fotoreporter del Carlino Giampiero Corelli, nell’ambito della mostra diffusa ’Sant’Alberto: il paese dei poeti’. Ancora per qualche settimana, infatti, il paese natale di Corelli ospita le sue foto per le vie. "L’idea è quella di utilizzare l’immagine come manifesto per la prossima edizione della mostra, in modo da renderla ancor più identitaria – racconta Corelli –. Quella di oggi è una foto di comunità con i santalbertesi, nuovi e storici. È un omaggio a Olindo Guerrini per ribadire ancora una volta che Sant’Alberto è il paese dei poeti. E poi è un ritrovarsi con persone che non si vedevano da tempo".

La musica della banda cittadina di Ravenna, i cittadini in posa. Tra loro anche il sindaco Alessandro Barattoni (il primo da Sant’Alberto). "È un momento di comunità – ha commentato – che segue la mostra itinerante. Giampiero ha sempre delle idee nuove e stimolanti e Sant’Alberto è un paese che ha saputo seguirle e alimentarle, anche grazie all’associazionismo che lo rende vivo". Tanti i cittadini che hanno risposto alla chiamata di Corelli. Serafino Ferrucci ricorda: "La prima riunione per il progetto fotografico l’abbiamo fatta in una sala del decentramento dove appesa alla parete c’era una vecchia foto dei santalbertesi in piazza. Oggi abbiamo raccolto in qualche modo quel testimone". Laura Basigli aggiunge: "Sono venuta a Sant’Alberto 30 anni fa e ora è casa. È un paese unito, che ti protegge: quando avevo i bimbi piccoli era come fossero di tutti". "Sant’Alberto – ricorda Giovanni Campana – per me è una comunità ricca, piena di persone, ognuna con la sua storia. È fiume, è valli, è la via d’accesso al Parco del Delta del Po. Un paesaggio unico". "È tutto – chiude Dalila Guerra –, lavoro, vita, divertimento e famiglia. Il simbolo del paese è Olindo Guerrini. È bello oggi essere qui per lui".

Lucia Bonatesta