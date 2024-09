Sant’Alberto in festa. Stand, spettacoli e mostre per tutto settembre

3Torna anche quest’anno a Sant’Alberto il Settembre Santalbertese. Per quanto riguarda le manifestazioni enogastronomiche, fino a domani, nell’area del campo sportivo, si svolgerà Santalbirra, la festa che propone tutte le sere uno stand gastronomico e spettacoli dal vivo. Si prosegue poi dall’ 11 al 15 settembre con la sagra della patata, in cui sarà possibile gustare preparazioni culinarie a base di patata, con intrattenimenti e spettacoli.

I prossimi appuntamenti culturali si svolgeranno invece a Casa Guerrini con l’associazione Amici di Olindo Guerrini che nelle giornate del 7 e 14 settembre e 5 e 13 ottobre proporrà presentazioni di libri e incontri culturali. Sabato 21 settembre si terrà l’aperitivo letterario del mese di settembre dedicato al poeta inglese William Blake, curato sempre dall’associazione Il Glicine. Il 22 settembre a Casa Guerrini ci sarà la consegna del tradizionale premio il ’Pesce di Legno’, per i santalbertesi di sempre, e quelli di oggi, a cura degli Amici di Olindo Guerrini. Il 26 settembre, nella sala del Consiglio di via Cavedone, ’La Mi rumagna... e trèb per non dimenticare’, restituzione pubblica del progetto che ha coinvolto gli Ospiti della Casa Residenza Don Zalambani.

Per gli amanti della mountain bike, domenica 8 settembre si terrà la Granfondo Cotekino Offroad, escursione in mountain bike non competitiva tra valli e pinete con percorso lungo di circa 50 km e breve di 25 km. Per gli amanti della natura invece, l’appuntamento è per le giornate del 28 e 29 settembre, con Tramonto a Boscoforte, escursione in natura con brindisi finale, organizzata dal Museo Natura in collaborazione con Parco del Delta del Po. Sempre sabato 28 settembre e domenica 29 settembre Sant’Alberto si animerà per la Festa del paese con mercatini, stand gastronomici, intrattenimento a cura della Pro Loco Sant’Alberto.

Per quanto riguarda le mostre, sabato 28 settembre alle 17.30 verrà inaugurata la mostra ’Il Cantico delle Creature’, curata da artisti di Alfonsine e dintorni, alla Casa museo biblioteca Olindo Guerrini, che continuerà fino al 12 ottobre. Il 27 settembre ci sarà invece il laboratorio ’A lezione di ...erbologia, incantesimi, difesa contro le arti oscure, sulle orme di Harry Potter, alla Casa museo Biblioteca Guerrini, con l’associazione Kid Lights’ (orario da definire). Programma completo sul sito : https://www.comune.ra.it/events/settembre-santalbertese-2024/.