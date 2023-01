Sant’Antonio Abate, la figura più amata nelle campagne romagnole

Martedì 17 gennaio è il giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, ma da almeno mezzo secolo, col passaggio dall’economia agricola a quella industriale, in Romagna il santo si festeggia di domenica in domenica, parrocchia dopo parrocchia, fino ad inizio marzo. Sant’Antonio Abate è ancora il santo più amato nelle campagne romagnole, essendo considerato un benevolo ed attento protettore degli animali. Un potere taumaturgico nato da un equivoco: nelle prime raffigurazione, il santo, vissuto tra il terzo e quarto secolo d.C. lontano dagli uomini e tormentato da diaboliche tentazioni, era rappresentato con accanto un porco che simboleggiava il diavolo tentatore. L’immaginazione popolare, male interpretando quelle rappresentazioni, associò a Sant’Antonio l’idea della protezione degli animali. Così che, durante il tempo il santo, è stato via via raffigurato circondato da altri animali: un cavallo, un paio di oche, un coniglio, un gallo, un cane, un asinello e l’immancabile maiale che ha perso il suo valore negativo iniziale. Nei riti religiosi le feste di Sant’Antonio Abate hanno mantenuto intatto l’aspetto sacro. Al termine delle messe mattutine vengono distribuiti ai fedeli il pane bendetto e le immagini del santo. Il pane, rotondo e crociato, sarà mescolato al pasto degli animali e sarà assaggiato anche dai componenti la famiglia colonica in una comune richiesta di protezione che, nell’economia rurale, lega uomini e bestie. L’immagine sarà affissa nella parte interna della porta della stalla, della porcilaia o del pollaio sovrapponendola a quelle degli anni precedenti così da assicurarsi una continuità della protezione. Chi gira la campagna per escursioni si sarà certamente imbattuto in qualche casa rurale abbandonata con qualche porta dei locali destinati all’allevamento degli animali che conserva macchie colorate formate da strati di santini di Sant’Antonio Abate, slabbrati, mangiati dal tempo e maculati dagli insetti. Nel primo pomeriggio si tiene la benedizione degli animali alla quale seguono, in un’aria festosa, musiche, assaggi di bruschette, biscotti, torte e vin brulè e la tradizionale lotteria.

Beppe Sangiorgi