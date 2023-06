Sant’Antonio, festa del patrono

Oggi la comunità parrocchiale di Voltana festeggerà Sant’Antonio da Padova, uno dei due patroni. Alle 19 don Maurizio Ardini, parroco della maggiore frazione lughese, celebrerà una messa. Alle 19.45 ci sarà la benedizione delle auto, con ingresso dei mezzi da via Giuseppe Verdi e sosta a fianco della chiesa. E anche quest’anno alla ‘Casa del Bambino’ di via Pastorella 29, a un centinaio di metri dalla chiesa, ospiterà dalle 20 una festa con degustazione di piadina e salsiccia. Sarà inoltre allestito un mercatino di libri e giochi provenienti dalla ex scuola materna parrocchiale. Infine, a cura di don Maurizio, si terrà la premiazione dei bambini che hanno partecipato a ‘Giochi senza frontiere’. La festa si concluderà con la benedizione a tutti i presenti. Ingresso offerta libera.