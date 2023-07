Sant’Apollinare, la reliquia del santo sassolo

Credo siano pochi i ravennati che hanno visto il famoso “santo sassolo”, una reliquia che secondo una antica tradizione fu raccolta sul luogo del martirio di Sant’Apollinare, patrono di Ravenna e dell’Emilia. Il “sasso” molti anni fa fu esposto in occasione di una mostra dedicata alla religiosità popolare e da quella volta “e sant sassol”, reso famoso da un sapido sonetto di Olindo Guerrini, non è mai più apparso in pubblico. Se però qualche ravegnano, spinto dalla curiosità, volesse avere un incontro ravvicinato con la reliquia, lo consiglio di entrare nella chiesa di San Biagio perché nella “ancona” che sta dietro l’altar maggiore l’anonimo pittore l’ha rappresentata proprio così com’è. Vi accorgerete, infatti, che non si tratta di un “sasso” ma di un piccolo frammento di una colonna di color verde che reca a una estremità una catena. Nel dipinto, oltre alla Vergine col bambino, sono raffigurati due santi, che secondo l’autorevole interpretazione di don Mario Mazzotti, sarebbero San Biagio e San Pietro in Armentario. La presenza di San Pietro sarebbe motivata dal fatto che la chiesa di San Biagio fu costruita sfruttando i materiali dell’antica chiesa di San Pietro in Armentario che sorgeva nelle valli poco distante da Sant’Alberto.

E nella raffigurazione San Pietro reca in mano il “santo sassolo” dal quale pende la catena che serviva per la sua esposizione durante la Fiera di maggio in un altare laterale del Duomo. Ben presto si sparse la voce che il “sasso” aveva virtù miracolose e la gente faceva la fila per toccarlo o per avvolgerlo con una benda che veniva applicata alle parti dolenti. Era tale l’afflusso dei fedeli che si rese necessario l’intervento della forza pubblica per regolare l’accesso. L’esposizione del “santo sassolo” continuò fino a quando un arcivescovo decise di interrompere quella superstizione ordinando addirittura di far sparire il sasso. Un prete, però, anziché gettare il “sasso” nell’immondizia, lo nascose in un confessionale del Duomo e dopo il suo ritrovamento si decise di conservarlo. Fino a poco prima dell’Unità d’Italia, alla vigilia della festa del Patrono, si organizzava una processione dal Duomo a Sant’Apollinare Nuovo alla quale partecipava l’arcivescovo con tutto il Capitolo. Il 23 luglio del 1930 si tenne in duomo un concerto di musica di Lorenzo Perosi per voci e organo diretto “con molta distinzione e accuratezza” dal maestro ravennate Giuseppe Calamosca. Secondo una antica usanza ravennate, infine, il 23 luglio si mangiavano i primi cocomeri.

Franco Gàbici