Sante Ghirardi candidato con ’Ama Ravenna’: "Credo in una città dove nessuno è escluso"

Sante Ghirardi, presidente dell’associazione di volontariato Marinando Ravenna Odv, annuncia la propria candidatura al Consiglio comunale di Ravenna con la lista civica ’Ama Ravenna’, parte della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Alessandro Barattoni.

Attivo nel volontariato da oltre 15 anni, Ghirardi è noto per il suo impegno nel promuovere l’inclusione sociale attraverso la vela e le attività educative rivolte a persone con disabilità. Con Marinando ha contribuito a rendere la pratica sportiva accessibile a tutti. Recentemente, sotto la sua guida, l’associazione ha inaugurato una nuova sede completamente accessibile a Marina di Ravenna, dotata di pontili ecologici e strutture per la vela paralimpica.

"Mi candido perché credo in una Ravenna dove nessuno debba sentirsi escluso. Voglio portare in consiglio comunale la voce del volontariato", ha dichiarato. Tra i punti chiave della sua candidatura, come riporta una nota, ci sono il rafforzamento delle politiche sociali e dell’inclusione, sostegno concreto al terzo settore e al volontariato e miglioramento dell’accessibilità urbana e dei servizi pubblici.