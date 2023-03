Sante Ghirardi nuovo socio Lions

Si rafforza il sodalizio tra il Lions club Cervia Cesenatico Host e l’associazione Marinando di Ravenna. L’altra sera, a palazzo Manzoni di San Zaccaria, si è celebrata la cerimonia di ingresso di Sante Ghirardi, presidente di Marinando, come nuovo socio del club Lions cervese che da anni promuove ed è coinvolto in service di beneficenza e attività di volontariato che hanno nel rapporto col mare una geografica e personale vocazione. A presiedere la cerimonia, oltre al presidente del club, Francesco Barducci, c’era Mario Boccaccini, secondo vice governatore del Distretto Lions 108A, che ha accolto con soddisfazione l’allargamento del club che da anni collabora con Marinando, con raccolte fondi in favore della onlus appartenente all’Unione italiana vela solidale ed eventi quali la veleggiata solidale dal porto di Cervia e di Cesenatico (la prossima è il 17 giugno). L’altra sera a Ghirardi è stato consegnato un assegno da mille euro.