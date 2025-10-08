Santerno, cassa di laminazione e rafforzamento degli argini contro il rischio allagamenti: ecco il piano

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 8 ottobre 2025. Una cassa di laminazione a valle di Imola, rafforzamento degli argini e nuove aree di espansione a monte. Stiamo parlando degli elementi principali della strategia regionale - presentata ieri nel corso di un’assemblea pubblica tenutasi a Sant’Agata sul Santerno (comune del ravennate tra i più colpiti durante l’alluvione del 2023) - finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume Santerno.

Incontro che ha visto la presenza del presidente della Regione, Michele de Pascale, della sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, del sindaco di Sant’Agata, Riccardo Sabadini, della presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Elena Zannoni, nonché dei tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Si tratta di un progetto che riguarda una parte importante del territorio della Bassa Romagna. Il bacino idrografico del Santerno, dal Passo della Futa, scende infatti verso valle per attraversare i territori di Imola, Bagnara di Romagna e Sant’Agata sul Santerno, costeggiando diverse frazioni di Lugo e interessando anche aree dei comuni di Conselice e Alfonsine, prima di confluire nel fiume Reno.

Sono diverse le tipologie di intervento, che vanno dall’attuazione delle opere strutturali di laminazione e ulteriori risezionamenti, al miglioramento della stabilità/resistenza del sistema arginale esistente nel tratto di pianura, fino allo svaso e alla riprofilatura delle aree golenali nel tratto arginato tra Imola e il ponte di Villa Pianta (Alfonsine).

Più precisamente, è confermata la cassa di laminazione prevista dal Piano di bacino a valle di Imola; proseguiranno, inoltre, gli interventi di rafforzamento del sistema arginale, sempre a valle, mentre verranno avviati lavori per mantenere e recuperare aree di espansione del Santerno a monte di Imola.

Infine, è prevista l’identificazione di aree idonee alla tracimazione controllata, da utilizzare in caso di estrema necessità, caratterizzate da un uso del suolo prevalentemente agricolo.

Lungo l'asta del Santerno sono già stati ultimati cantieri per 6,1 milioni di euro, in gran parte dedicati al rinforzo degli argini e alla ricostruzione delle golene tra Mordano, Bagnara, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata. Circa 1 milione di euro, inoltre, è stato dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino e delle sue sponde.

Attualmente, sono in corso numerosi cantieri di messa in sicurezza: due per un totale di 1,8 milioni di euro per opere dal confine con la Toscana fino a Imola, un altro da 500mila euro per il ripristino delle golene e degli argini franati in seguito al pompaggio delle acque dal canale di Reno tra Lugo e Alfonsine, uno da 1,3 milioni per il ripristino dell'alveo del fiume tra Santa Maria di Fabriago e San Bernardino e altri lavori da 1,2 milioni di manutenzione straordinaria lungo tutto il bacino. Opere a cui si aggiungono i cantieri di messa in sicurezza dei rii minori (700mila euro) e della briglia di Codrignano (1 milione). Infine, in progettazione sono previsti ulteriori tre interventi: lo svaso e il consolidamento delle aree golenali tra Imola e il Ponte di Villa Pianta ad Alfonsine, tramite la realizzazione di palificate e scogliere (2,5 milioni); il rinforzo dei rilevati arginali con diaframmi, palancolate e palificate lungo tutto il torrente (3 milioni) e il primo stralcio per il ripristino delle frane golenali (300mila euro).